Туктамышева рассказала о планах по изучению четверных прыжков

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на следующий сезон.

«Я планировала стабилизировать четверной тулуп в комбинации с тройным акселем в произвольной программе. Очень сложно сделать два прыжка ультра-си. Четверной и аксель — это не совсем похожие прыжки, надо, чтобы голова поняла, как нужно переключиться в технике. Так что задача на следующий сезон была такой — сделать четверной тулуп стабильным, как я сделала это с акселем. Но сейчас — не знаю. Надо находиться в отличной форме, чтобы делать четверной тулуп», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости со ссылкой на прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте».

Она отметила, что пока не знает, как пройдёт её подготовка к следующему сезону.

«Может быть, я не буду разучивать что-то новое, а будет достаточно вспомнить, как кататься, как прыгать. Сейчас фигурное катание очень сложное. Чтобы быть в топе, надо быть очень классным фигуристом. Тройной аксель я делаю успешно девять раз из 10 попыток. А четверной тулуп сложнее, если половина попыток получается — это уже хорошо», — добавила спортсменка.

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