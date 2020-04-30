Японские болельщики требуют депортировать Медведеву из страны

Японские поклонники фигурного катания недовольны поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, которая прилетела в их страну во время пандемии коронавируса и не соблюдает карантин.

«Представительница вашей страны Евгения Медведева прилетела в Японию ещё до запрета на въезд. Она прибыла для участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon), но можно было предположить, что оно будет отменено. Там, где она находилась, возникли жизненные неудобства, вследствие чего она приехала в Хатинохэ, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволять себе арендовать каток и тренироваться в чужой стране? Все японцы разозлены её действиями. Заберите её обратно в Россию», — написал один из болельщиков в Twitter, обращаясь к российскому посольству.

В Японии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Жителям страны рекомендуется на этот период соблюдать самоизоляцию.

Ранее Тарасова сравнила уход Медведевой от Тутберидзе с разводом в семье.