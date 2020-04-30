Тарасова сравнила уход Медведевой от Тутберидзе с разводом в семье

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о причинах разрыва двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе.
Тарасова сравнила уход Медведевой от Тутберидзе с разводом в семье
  • РИА Новости

«Это как в семье. Люди разводятся и не хотят слушать, кто виноват. Виноваты оба. Но если ты работаешь с человеком, с ребёнком, знаешь с детских лет, если ты его недолюбливаешь сегодня, то он обязательно от тебя уйдёт завтра. Если он не чувствует, что ты — его, то ревность не позволит ему, когда он уже замахнулся на большие высоты, быть на вторых или третьих ролях», — сказала Тарасова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также заслуженный тренер вспомнила давление СМИ, которое было оказано на фигуристку.

«Безобразно. С одним я даже чуть не подралась. Девчонку убивали прямо на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Медведеву. Я считаю, что Этери... Она взрослый человек. У них произошёл развод», — добавила Тарасова.

В настоящее время Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, чем заняты фигуристки на самоизоляции.

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