Танцы Медведевой среди сакур, мечты Туктамышевой о море и испытание Загитовой: чем заняты фигуристки на самоизоляции

Российская фигуристка Евгения Медведева, находящаяся на карантине в Японии, исполнила танцевальный фрагмент из своей произвольной программы «Мемуары гейши» в парке среди сакур. Елизавета Туктамышева призналась, что хочет поехать на море. Алина Загитова приняла участие в игре «Дорого и дёшево» от модного журнала, правильно ответив на половину поставленных вопросов. Чем фигуристы занимаются на карантине и в самоизоляции — в материале RT.

Танцы Медведевой и интуиция Загитовой

Каждый находящийся на каратине или в самоизоляции человек по чему-то скучает. Одни — по общению, другие — по прогулкам, третьи — по привычному образу жизни. Исключением не являются и фигуристы, лишённые не только соревнований, но и полноценных тренировок.

Так, находящаяся в Японии Евгения Медведева призналась, что ей не хватает льда. Чтобы хоть как-то развлечься, она вышла в парк и исполнила фрагмент своей произвольной программы сезона-2019/20. Получилось очень эффектно: танец под музыку из фильма «Мемуары гейши» идеально вписался в окружающую обстановку.

Несмотря на то что с момента ухода Медведевой от Этери Тутберидзе прошло почти два года, многих по-прежнему интересует, что заставило фигуристку пойти на этот шаг. А некоторые и вовсе продолжают обвинять её в неблагодарности по отношению к наставнице.

На сторону Медведевой встала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она рассказала, что едва не подралась с журналистом, обрушившимся на спортсменку с неудобными вопросами.

«Спрашивают, только чтобы ранить. Просто так ничего не бывает. Это как в семье. Люди разводятся, и не хочется слушать, кто виноват. Виноваты оба. Но если ты работаешь с человеком — с ребёнком, в общем, ты его знаешь с детских лет — если ты его недолюбливаешь сегодня, то завтра он обязательно от тебя уйдёт», — пояснила Тарасова в эфире радиостанции «Эхо Москва».

Специалист также призналась, что уважает Тутберидзе за трудолюбие, и ответила тем, кто называет её методику работы чересчур жёсткой.

«Она не издевается над учениками. Они у неё работают больше, чем другие. Это видно по тренировкам перед чемпионатами. Они прыгают в четыре-пять раз больше, чем другие», — добавила Тарасова.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова также выразила надежду на то, что пандемия коронавируса скоро закончится. Кроме того, она опубликовала в Instagram запись своего участия в проекте Cosmopolitan Russia «Дорого и дёшево». Участнику игры предлагается угадать, какой из пары практически идентичных предметов куплен по более высокой цене. Фигуристка была точна в четырёх случаях из восьми.

Загитова часто становится главной героиней публикаций модных журналов. Однако не меньше внимания уделяется и другим ученицам Тутберидзе: Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алёне Косторной. Они активно раздают интервью и участвуют в фотосессиях.

Так, итальянский фотограф Флавио Валле рассказал о работе с Щербаковой. По его словам, вице-чемпионка Европы отличается от коллег тем, что уверенно чувствует себя во время съёмок вне катка и имеет своё представление о том, как всё должно выглядеть.

Мечты Туктамышевой и амбиции Ханю

Об актёрском поприще задумалась чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. По её словам, съёмки в кино стали бы интересным опытом. При этом фигуристка видит себя комедийной, а не драматической исполнительницей.

«Уверенно бы влилась в комедию. Не нужно даже было бы что-то менять в себе, просто осталась бы собой. Смотрела биографию Дженнифер Энистон — она хотела быть драматической актрисой. Даже когда пробовалась в сериал «Друзья», не думала, что так всё получится. Она хотела играть более серьёзные роли, но ей сказали — девочка, ты просто создана для комедии», — поделилась Туктамышева.

Как и остальные, ученица Алексея Мишина мечтает о том, что будет делать, когда закончится режим всеобщей самоизоляции. По её словам, она хотела бы отправиться на море и для своего первого путешествия выбрала бы индонезийский остров Бали.

При этом одна из знакомых Туктамышевой пожаловалась, что, напротив, хочет как можно скорее вернуться с Бали домой. «Мне кажется, ты единственный человек, который, находясь на Бали, так сильно хочет в Глазов», — пошутила Туктамышева.

Пока до снятия ограничений ещё далеко, спортсмены продолжают оттачивать своё мастерство в домашних условиях. Двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой в этом помогают домашние питомцы. А недавно её семейство пополнилось новым членом — хаски по имени Джек.

«Доброе утро! У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем — хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!», — представила Трусова нового любимца.

Пока лишь немногие фигуристы открыли завесу тайны о своих планах на будущий сезон. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин заинтриговал болельщиков заявлением по поводу короткой программы. По его словам, он успел поставить номер, однако дорабатывать его придётся после окончания самоизоляции.

«Короткая будет очень интересной, необычной и, я думаю, понравится многим. Я давно хотел показать программу в этом стиле, но такого у меня ещё не было», — цитирует Самарина РИА Новости.

Серьёзно к подготовке к предстоящим стартам подошёл и японец Юдзуру Ханю. Его тренер Брайан Орсер заявил, что подопечный намерен освоить четверной аксель, до сих пор не покорившийся ни одному фигуристу на официальных соревнованиях.

В настоящий момент двукратный олимпийский чемпион работает над высотой прыжка и подготовкой собственного тела к выполнению уникального элемента.

Совет от Ягудина и признание Слуцкого

Ценителей фигурного катания могут порадовать не только рекорды действующих спортсменов, но и возвращение на лёд чемпионов прошлого. Многие с нетерпением ожидают новостей от Каролины Костнер, не выступавшей с сезона-2018/19, когда она получила травму и была вынуждена пропустить все крупные турниры.

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Кто-то уже похоронил надежду вновь увидеть знаменитую итальянку, однако сама фигуристка рассказала, что не намерена завершать карьеру, хотя ей и предстоит длительное восстановление после операции на бедре.

«Конечно, моя большая мечта — иметь возможность представлять свою страну на соревнованиях. Я ещё не почувствовала, что пришло время остановиться. Очень скучаю по фигурному катанию», — приводит слова Костнер NBC.

Ушедшим «на пенсию» фигуристам уже можно особо не задумываться о режиме, поэтому на карантине они позволяют себе расслабиться. При этом многократный чемпион мира Алексей Ягудин признался, что ему бывает сложно не поддаться соблазну лишний раз заглянуть в холодильник.

«Я стал чаще проходить мимо холодильника, стараюсь его не замечать. У меня есть лайфхак. Иногда думаю, может, открыть его дверь? Но нет, лучше пойду обниму и поцелую жену», — поделился советом экс-спортсмен.

Своим примером вдохновляет подписчиков и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Вместе с семьёй она устроила субботник, во время которого очистила лесной участок от мусора и поваленных деревьев, орудуя граблями и даже бензопилой.

Максима Транькова самоизоляция заставила предаться воспоминаниям. Экс-фигурист рассказал о первой встрече со своей партнёршей Татьяной Волосожар, позднее ставшей его супругой. Произошло это во время этапа юниорского Гран-при в Остраве 2003 год, ставшего для него первыми международными соревнованиями.

Немногие знают, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — поклонник фигурного катания. За этим видом спорта он начал наблюдать ещё в юности, так как им увлекалась его бабушка. Интерес подогрели и успехи советских фигуристов, особенно пары Ирина Роднина — Александр Зайцев.

Специалист рассказал, что с интересом наблюдает за деятельностью Этери Тутберидзе и успехами её подопечных — от Юлии Липницкой до нынешних спортсменок.

«Я не специалист, не профессионал, мне нравится каждая по-своему. На чемпионате мира, если бы он всё-таки состоялся, я бы болел за всех и был бы рад, чтобы вся наша тройка стояла на пьедестале. И так бы оно, безусловно, и было бы. Но, наверное, больше бы хотел, чтобы выиграла Алёна Косторная», — заявил Слуцкий в интервью Sport24.