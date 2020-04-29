Медведева исполнила танец на фоне сакуры

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Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила фрагмент из своей произвольной программы на фоне сакуры.
Медведева исполнила танец на фоне сакуры
  • Reuters

Медведева опубликовала соответствующую видеозапись в социальной сети Instagram.

На ней спортсменка исполняет фрагмент из своей произвольной программы на музыку из фильма «Мемуары гейши», которую она показывала в сезоне-2019/20.

При этом в подписи к видеозаписи Медведева призналась, что скучает по льду.

Ранее канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о приостановке тренировочного процесса из-за пандемии коронавируса.

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