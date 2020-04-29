Медведева исполнила танец на фоне сакуры
- Reuters
Медведева опубликовала соответствующую видеозапись в социальной сети Instagram.
На ней спортсменка исполняет фрагмент из своей произвольной программы на музыку из фильма «Мемуары гейши», которую она показывала в сезоне-2019/20.
При этом в подписи к видеозаписи Медведева призналась, что скучает по льду.
Ранее канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о приостановке тренировочного процесса из-за пандемии коронавируса.