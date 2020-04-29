Медведева исполнила танец на фоне сакуры

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева исполнила фрагмент из своей произвольной программы на фоне сакуры.

Медведева опубликовала соответствующую видеозапись в социальной сети Instagram.

На ней спортсменка исполняет фрагмент из своей произвольной программы на музыку из фильма «Мемуары гейши», которую она показывала в сезоне-2019/20.

При этом в подписи к видеозаписи Медведева призналась, что скучает по льду.

Ранее канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о приостановке тренировочного процесса из-за пандемии коронавируса.