Орсер: Медведева понимает, что ей нужен отдых, и ценит паузу

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Канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, высказал мнение о приостановке тренировочного процесса из-за пандемии коронавируса.
Орсер: Медведева понимает, что ей нужен отдых, и ценит паузу
  • РИА Новости

«В этом сезоне я пришёл к выводу, что Евгения на Гран-при России показала свой самый лучший прокат. Всё сложилось воедино, и это было невероятно, спортивно и красиво. Мы получили всё лучшее, опираясь на её накопленный прекрасный материал. Думаю, она понимает, что её телу нужен отдых, и ценит эту паузу. Многие спортсмены будут скучать по тренировочному процессу, Евгении тоже этого не хватает», — приводит слова Орсера Olympic Сhannel.

Он отметил, что гордится реакцией своих подопечных на ситуацию с пандемией коронавируса.

«Они прекрасно понимают, что происходит в мире и как важна сейчас изоляция. Некоторые фигуристы остались в Торонто, другие вернулись в свои страны. Евгения находится в Японии на самоизоляции. Она очень строго следует протоколу. Я горжусь тем, что все ребята относятся к проблеме серьёзно. Возможно, для всех нас настал момент перезагрузиться», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавирусной инфекции.

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