Ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба шоу.
В числе участников шоу по мотивам известного аниме «Сейлор Мун», помимо двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, значились Сатоко Мияхара, Мирай Нагасу, Алисса Чизни, Бекки Бересвилл, Эндрю Поже, Джейсон Браун, Такахито Мура, Дилан Москович и другие.
Выступления должны были пройти с 5 по 7 июня в японской Канагаве.
Ранее сообщалось, что Медведева снялась для журнала в образе Сейлор Мун.