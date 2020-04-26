Туктамышева призналась, что хотела бы сняться в комедийном фильме
- РИА Новости
«Да, я хотела бы (снятьcя в кино), это интересный опыт в жизни. Мне кажется, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы», — сказала Туктамышева в совместном эфире в Instagram с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар.
По её мнению, она бы более уверенно влилась в комедийную роль и ей бы ничего не пришлось менять.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.
Ранее Евгения Медведева отреагировала на фото Туктамышевой в красном костюме.