От акселя до флипа: история прыжков в фигурном катании

Прыжки в фигурном катании — важный и самый зрелищный элемент. От их качественного исполнения во многом зависит успех спортсменов. В наше время выделяют шесть видов прыжков: аксель, сальхов, риттбергер, тулуп, флип и лутц. RT рассказывает об их различиях и о тех атлетах, благодаря которым они вошли в историю.

Фигурное катание на заре своего существования относилось к прыжкам совсем не с таким пиететом, как в наше время. Пионеры этого вида спорта считали, что его основу должны составлять вращения, спирали, различные связующие элементы, а также умение выписывать красивые фигуры на льду. Прыжки в XIX веке считались простым ребячеством и допускались только для того, чтобы избежать какого-то препятствия вроде ветки или трещины. Женщинам прыжки были противопоказаны, так как они выступали в длинных юбках, в которых прыгать было просто невозможно.

Со временем значимость элемента всё-таки возросла. Спортсмены пускались в эксперименты с ними и повышали таким образом зрелищность фигурного катания. Всё чаще при исполнении программ делалась ставка на физическую силу, выразить которую можно было именно через прыжки. Значительную роль в их продвижении сыграла трёхкратная олимпийская чемпионка Соня Хени, которая одной из первых стала выступать в короткой юбке и смогла демонстрировать элементы, на которые соперницы были не способны. С годами прыжки вышли на первый план и стали основой фигурного катания, а в наше время именно их чистое исполнение приносит больше всего баллов на соревнованиях.

Развитие прыжков потребовало их строгой классификации, которая сформировалась в начале XX века. Международный союз конькобежцев признаёт шесть видов прыжков: зубцовые — тулуп, флип и лутц, рёберные ритбергер, аксель и сальхов. Особняком стоит ойлер, который является связующим прыжком в каскадах и до недавнего времени не имел собственного обозначения в протоколах.

Аксель

Базовые оценки за исполнение по правилам ISU: 1,1 (одинарный) — 3,3 (двойной) — 8,0 (тройной) — 12,5 (четверной).

Самым сложным прыжком в фигурном катании считается аксель. Он единственный исполняется при движении вперёд, и поэтому его легко отличить от всех остальных. При исполнении акселя фигурист совершает в воздухе дополнительные пол-оборота, что и делает его особенно трудным по сравнению с другими элементами.

Аксель назван в честь норвежца Акселя Паульсена, который впервые показал этот прыжок на публике. Произошло это в 1882 году на соревнованиях в Вене. Примечательно, что Паульсен тогда не одержал победу, хотя и был отмечен особым призом за новый элемент. Интересно и то, что норвежец был известен современникам больше как конькобежец и свой исторический прыжок исполнил на беговых коньках.

Хотя аксель и является старейшим прыжком, фигуристы добились в нём гораздо меньшего прогресса, чем во всех остальных. Успешные попытки акселя в 2,5 и 3,5 оборота произошли гораздо позже, чем были исполнены другие двойные и тройные прыжки. Первопроходцами были американец Дик Баттон в 1948 году и канадец Верн Тейлор в 1978-м. Четверной аксель по сей день остаётся непокорённым, хотя неудачные попытки на соревнованиях были у Артура Дмитриева, а Макс Аарон, Киган Мессинг, Брендан Керри и Юдзуру Ханю пробовали его на тренировках.

Девушкам аксель покорился только в 1920-х, когда прыжок в 1,5 оборота показала Соня Хени. Почти 30 лет спустя его усложнила американка Кэрол Хейсс. В 1988 году первой в клуб «трикселисток» вступила японка Мидори Ито. Тройной аксель у девушек по-прежнему является довольно редким явлением: за 32 года этот прыжок исполнили только 11 фигуристок, большинство из которых освоили его лишь за последние несколько лет. В их число без учёта Людмилы Нелидиной, сменившей гражданство в 1998-м, входят две россиянки — Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

Сальхов

Базовые оценки за исполнение по правилам ISU: 0,4 (одинарный) — 1,3 (двойной) — 4,3 (тройной) — 9,7 (четверной).

Ещё одним именным прыжком является сальхов, названный в честь олимпийского чемпиона 1908 года Ульриха Сальхова. На следующий год после своего успеха в Лондоне шведский фигурист впервые показал прыжок с внутреннего ребра одной ноги с приземлением на другую. Сальхов можно отличить по характерному маху правой (у большинства фигуристов) ногой вокруг тела и долгому скольжению после исполнения.

Сальхов считается самым простым среди всех прыжков и имеет наименьшую ценность. Именно с него началась эра двойных прыжков, но при этом сальхов в три оборота появился чуть позже тройного риттбергера. Первопроходцем стал Рональд Робертсон, которому новый элемент принёс серебро на ЧМ-1955.

Автором четверного сальхова стал Тимоти Гейбл, показавший каскад с ним в финале юниорского Гран-при 1998 года. За это американского фигуриста в своё время называли королём четверных прыжков. Другим фигуристам и раньше удавалось исполнить сальхов в 1440 градусов, но рекорд не ратифицировали из-за приземления на две ноги — это распространённая ошибка для данного прыжка.

Первая женщина, исполнившая сальхов в один оборот, удостоилась за это немалой критики. Американка Тереза Велд показала его на Олимпийских играх в 1920 году, что не понравилось судьям, так как при выполнении прыжка её юбка задралась выше колен. Но со временем нравы изменились, и двойной сальхов Сесилии Колледж, показанный на ЧЕ-1936, стал огромным прорывом, тем более что прежде женщинам вообще не покорялись двойные прыжки.

По поводу первого автора тройного сальхова историки фигурного катания ведут споры: ISU признаёт им Петру Бурку, показавшую прыжок на чемпионате Канады 1962 года, но имеются свидетельства, что на год раньше это сделали чешка Яна Мразкова и австрийка Хелли Зенгстшмид.

С четверного сальхова началась эпоха четверных прыжков у женщин. Его ещё в 2002 году сделала в финале юниорского Гран-при японка Мики Андо. Повторить её достижение смогли пока только Александра Трусова и Элизабет Турсынбаева, хотя Рика Кихира и совершила несколько попыток исполнить этот элемент на соревнованиях.

Риттбергер

Базовые оценки за исполнение по правилам ISU: 0,5 (одинарный) — 1,7 (двойной) — 4,9 (тройной) — 10,5 (четверной).

Последним рёберным прыжком является риттбергер. В англоязычных странах его называют «прыжком петлёй», или «лупом», в то время как в русском языке устоялось название в честь немца Вернера Риттбергера, который продемонстрировал его в 1910 году. При исполнении «петли» фигурист отталкивается с ребра правой ноги и приземлятся тоже на неё. Благодаря этому элемент может использоваться в качестве второго прыжка в каскаде.

История не сохранила имя автора первого двойного риттбергера, но исполнитель тройного достоверно известен. Если в 1948 году Дик Баттон стал олимпийским чемпионом благодаря двойному акселю, то спустя четыре года он повторил свой успех с помощью первого в истории тройного прыжка, которым стал риттбергер. К слову, Баттон является единственным американцем, выигравшим чемпионат Европы — до 1948 года первенство Старого света было открытым.

Четверной риттбергер первым записал на свой счёт Юдзуру Ханю. Это произошло в 2016 году — после этого непокорённым у мужчин остаётся только четверной аксель. Довольно быстро по стопам Ханю пошли Сёма Уно, Нейтан Чен и Даниэль Грассль.

Женщинам данный прыжок в четыре оборота не покорялся, хотя кореянка Ю Ён показывала удачную попытку на тренировке в феврале 2020 года — вполне возможно, что на отменённом чемпионате мира в Канаде могло бы произойти историческое событие. Пока же девушки исполняют только тройной риттбергер, и первым это удалось немке Габриэле Зайферт в 1968 году на ЧЕ.

Тулуп

Базовые оценки за исполнение по правилам ISU: 0,4 (одинарный) — 1,3 (двойной) — 4,2 (тройной) — 9,5 (четверной).

Самым простым зубцовым прыжком повсеместно признаётся тулуп, чьё название никак не связано с зимней одеждой, а означает в переводе с английского «петля на носке». Так что его принято считать «родственником» риттбергера. Разница между ними состоит только в том, что в тулупе толчок происходит не с ребра, а с зубца конька.

Тулуп является самым молодым прыжком — американец Брюс Мэйпс придумал его только в 1920 году. Примечательно, что его же иногда признают и создателем флипа, однако оба прыжка получили нарицательные названия, так как Мэйпс не достиг никаких успехов как спортсмен. Впрочем, в фигурном катании на роликовых коньках тулуп всё-таки называется в честь его создателя.

Дальнейшее развитие тулупа получилось противоречивым. В 1964 году американец Томас Литц впервые показал прыжок в три оборота — значительно позже всех других, за исключением акселя. Однако эпоха четверных прыжков началась как раз с тулупа, причём с фальстарта. На ЧЕ-1986 первопроходцем стал чех Йозеф Сабовчик, однако его прыжок вскоре был лишён ратификации из-за касания льда второй ногой. Понадобилось два года, прежде чем канадец Курт Браунинг всё-таки исполнил революционный элемент чисто.

Погоня женщин за тулупом в истории не отразилась — два и три оборота вошли в обиход слишком быстро, чтобы имя автора осталось зафиксированным. Зато первая исполнительница четверного тулупа является общепризнанной. Это Александра Трусова, показавшая прыжок на юниорском ЧМ-2018 одновременно с четверным сальховом. Кроме неё исполнить четверной тулуп чисто пока что удавалось только Каммиле Валиевой. А вот с недокрутом прыжок несколько раз демонстрировала француженка Сурия Бонали ещё в начале 1990-х.

Флип

Базовые оценки за исполнение по правилам ISU: 0,5 (одинарный) — 1,8 (двойной) — 5,5 (тройной) — 11,0 (четверной).

Более сложным прыжком является флип. При его исполнении необходимо оттолкнуться зубцом правой ноги в момент, когда фигурист едет назад на внутреннем ребре левого конька. Из-за этого удара ногой об лёд флип и получил своё название — в переводе с английского флип означает «щелчок».

Как уже было сказано, авторство флипа иногда приписывается Мэйпсу, однако ни дата, ни место исполнения первого прыжка не сохранились, а популярность он набрал уже в 1930-х.

Первый исполнитель тройного флипа тоже неизвестен, хотя на чемпионате мира его впервые явил миру американец Терри Кубичка в 1975 году. Ещё один оборот в своё время пытался прибавить японец Дайсукэ Такахаси, но получилось это только у его соотечественника Сёмы Уно. На командном Кубке вызова в 2016 году он исполнил четверной флип, после чего прыжок сразу вошёл в арсенал других фигуристов.

Авторство тройного флипа у женщин делят сразу две немецкие спортсменки — фигуристка из ГДР Катарина Витт и представительница ФРГ Мануэла Рубен. Они одновременно показали прыжок на ЧЕ-1981 года, однако обе тогда остались без медалей. Почти в одно время болельщики увидели и четверной флип. В финале Гран-при 2019 года Александра Трусова и Анна Щербакова исполнили этот прыжок, но чистым он оказался только у Трусовой. Щербакова, впрочем, быстро к ней присоединилась уже на следующем чемпионате России.

Лутц

Базовые оценки за исполнение по правилам ISU: 0,6 (одинарный) — 2,1 (двойной) — 5,9 (тройной) — 11,5 (четверной).

Из прыжков с заходом назад лутц считается самым сложным. По условиям исполнения он напоминает флип, однако фигуристу нужно выполнять его с внешнего ребра, из-за чего сначала требуется описать на льду большую дугу. Довольно распространённой ошибкой является переход с внешнего ребра на внутреннее, и такой прыжок шутливо называют «флутцем».

Лутц получил своё название в честь австрийца Алоиса Лутца, который показал новый прыжок в 1913 году в возрасте 14 или 15 лет. Увы, но больших успехов как фигурист достичь не успел, скончавшись в 19 лет от воспаления лёгких. Другие спортсмены быстро освоили лутц в два оборота, а тройной прыжок первым показал канадец Дональд Джексон на ЧМ-1962. Это принесло ему золото на последних в карьере соревнованиях.

Четверной лутц записал на свой счёт американец Брэндон Мроз. Этот прыжок он освоил в 2011 году уже на заре своей недолгой и не слишком успешной карьеры, которую реанимировать новым элементом так и не смог. Так же как и в случае с риттбергером и флипом, почти сразу же лутц стали исполнять лучшие фигуристы мира.

У женщин вся история развития лутца оказалась неплохо задокументирована. Двойной прыжок первой показала чешка Алена Врзанова на победном ЧМ-1949. Спустя 29 лет версию с тремя оборотами продемонстрировала швейцарка Дениз Бильман, в честь которой названо вращение с поднятой ногой. Авторство первого четверного лутца оспаривают всё те же Трусова и Щербакова. Трусова показала прыжок на этапе юниорского Гран-при, а Щербакова исполнила его на этапе Кубка России, но на несколько дней раньше.