Фигуристка Трусова оценила прошедший сезон

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой результат в минувшем сезоне.

«Как бы оценила прошедший сезон? Четвёрка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре», — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Также фигуристка призналась, что сначала не могла поверить, что чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Потом расстроилась, потому что я была готова к нему, хотелось показать катание лучше, чем на предыдущих соревнованиях. Осталось ощущение, что сезон ещё не завершился», — заявила Трусова.

В минувшем сезоне Трусова стала бронзовой призёркой чемпионата Европы по фигурному катанию.

Ранее Трусова заявила, что хочет выступать до 22 лет.