Тарасова призвала разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин
- © Нина Зотина
- РИА Новости
«Люди, принимающие решения, должны прислушаться к нам, тренерам. Если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создаёт фигурное катание, — тренеров и фигуристов. Моё мнение: ничего нельзя запрещать. И надо разрешить четверной в короткой программе. Пускай каждый берёт тем, чем может», — цитирует Тарасову сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
В настоящее время в женском катании четверные прыжки запрещены в короткой программе, однако разрешены в произвольной.
Ранее сообщалось, что обсуждают фигуристы на карантине.