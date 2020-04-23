Тарасова призвала разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что необходимо разрешить выполнение четверных прыжков в короткой программе в женском фигурном катании.

«Люди, принимающие решения, должны прислушаться к нам, тренерам. Если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создаёт фигурное катание, — тренеров и фигуристов. Моё мнение: ничего нельзя запрещать. И надо разрешить четверной в короткой программе. Пускай каждый берёт тем, чем может», — цитирует Тарасову сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В настоящее время в женском катании четверные прыжки запрещены в короткой программе, однако разрешены в произвольной.

Ранее сообщалось, что обсуждают фигуристы на карантине.