Тарасова призвала разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что необходимо разрешить выполнение четверных прыжков в короткой программе в женском фигурном катании.
Тарасова призвала разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Люди, принимающие решения, должны прислушаться к нам, тренерам. Если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создаёт фигурное катание, — тренеров и фигуристов. Моё мнение: ничего нельзя запрещать. И надо разрешить четверной в короткой программе. Пускай каждый берёт тем, чем может», — цитирует Тарасову сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В настоящее время в женском катании четверные прыжки запрещены в короткой программе, однако разрешены в произвольной.

Ранее сообщалось, что обсуждают фигуристы на карантине.

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