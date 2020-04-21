Откровенное фото Туктамышевой, личная жизнь Радионовой и охота на змей: что обсуждают фигуристы на карантине

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева приняла участие в набирающем популярность челлендже, суть которого сводится к тому, чтобы сфотографироваться, прикрывая тело лишь подушкой. Призёр первенства планеты Елена Радионова рассказала о своих отношениях с футболистом Константином Кучаевым, а американский атлет Алексей Красножон поймал ядовитую змею. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Откровения Радионовой и фотосессия Загитовой

Российские фигуристы, как и представители других видов спорта, продолжают находиться на карантине из-за пандемии коронавируса, однако это не мешает им оставаться героями новостных лент. Они пытаются максимально привлечь к себе интерес, выкладывая различные посты в соцсетях и общаясь с подписчиками.

Особенно активна в этом плане Елизавета Туктамышева, которая регулярно радует болельщиков. На этот раз она приняла участие в известном челлендже, суть которого заключается в том, чтобы сфотографироваться, прикрывая тело лишь подушкой. При этом спортсменка посетовала, что подушка оказалась для неё маловата, и посоветовала «забыть все её советы о питании».

Также участие в данном челлендже приняли двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар вместе с трёхлетней дочерью Анжеликой.

Туктамышева же спустя несколько дней выложила интригующий пост. Она написала, что в её жизни произошло событие, которого она ждала девять месяцев. Несмотря на очевидную аллюзию, многие предположили, что спортсменка сняла брекеты.

Помимо общения с болельщиками, Елизавета продолжает упорные домашние тренировки. По словам чемпионки мира, необходимость регулярно заниматься даже радует её, поскольку без спорта проводить карантин «грустненько». Вместе с тем Елизавета не стала скрывать, что вынужденная самоизоляция поначалу давалась ей очень тяжело.

«Я в Питере больше двух недель не находилась, у меня было много планов — шоу в Японии, которое я ждала, например. Первое время было обнуление — пустота и непонимание. Потом начала принимать ситуацию, думать, что я могу сделать для себя. Составила режим и даже нашла в карантине плюсы — вот жизнь и наладилась. Так как всю жизнь был режим, его надо соблюдать и сейчас. Без дисциплины можно развалиться», — сказала Туктамышева в прямом эфире портала «Собака.ру» в Instagram.

По части активности в соцсетях не уступает бывшей партнёрше по сборной России Алина Загитова. На днях она поделилась с подписчиками собственной фотосессией для журнала Cosmopolitan.

Между тем в мире российского фигурного катания продолжают обсуждать приостановку олимпийской чемпионкой карьеры, хотя с этого момента прошло уже четыре месяца. На этот раз на данную тему высказался призёр чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский.

«Помните игру «Царь горы», где надо было кого-то скинуть с вершины и встать на его место? Сейчас идёт такая же борьба среди фигуристок. В минувшем сезоне мы наблюдали за борьбой этой «сумасшедшей троицы»... Приостановление карьеры Загитовой связано с этим. В ходе сезона её программы были не так стабильны, как раньше, случались взлёты и падения. Возможно, она взяла паузу, чтобы немного отдохнуть», — приводит слова Гачинского «Спорт день за днём».

Прокомментировал Гачинский и поломку конька у Евгении Медведевой во время чемпионата России. По словам спортсмена, в такие ситуации несколько раз попадал он сам.

«Женя правильно говорила, что фигуристы не возят с собой по две пары коньков на соревнования. Есть одни на сезон. Они ломаются — покупаем новые или нам их выдают. Раскатать коньки очень сложно. Мозоли, косточки — это всё в кровь... А кто-то надел — и поехал», — добавил Гачинский.

Помимо Загитовой, болельщики и журналисты активно обсуждают другую давно не выходившую на лёд российскую фигуристку — Елену Радионову. Причина — личная жизнь спортсменки. В середине марта она выложила в соцсетях фото со своим молодым человеком. Им оказался полузащитник футбольного ЦСКА Константин Кучаев. Девушка призналась, что встречается с ним несколько лет.

А чуть позже Радионова решилась откровенно рассказать о своих отношениях. По словам Елены, футболист «не оставил ей вариантов на раздумья», поскольку предпочитал действовать, а не говорить. Фигуристка назвала Кучаева надёжным мужчиной, который всегда её поддерживает.

«Мы особо и не показывали наши отношения. Спокойно встречались. Потом я посоветовалась с Костей, могу ли выложить фотографию в день рождения. Он не был против. Не думала, что это фото разорвёт интернет. Подумали, что я развожу какой-то пиар. Но я просто поделилась красивым снимком. Вообще-то мы достаточно давно встречаемся», — цитирует спортсменку «Р-Спорт».

Если информация о счастливой личной жизни Радионовой порадовала её поклонников, то рассказ о тревожных симптомах, проявившихся у неё после возвращения из Италии, серьёзно испугал.

«Я заболела ещё на обратном пути в самолёте, до сих пор не знаю, что это было, коронавирус или нет. Симптомы похожие. Несколько дней держалась очень высокая температура, сухой кашель. Всё продолжалось неделю, а потом кашель сошёл на нет, но я ещё неделю ходила вялая и практически без сил. После того как мы приехали, объявили, что в Италии вспышка коронавируса», — добавила фигуристка.

Пасха и домашние тренировки

Теперь Радионова, как и другие фигуристы, вынуждена находиться на карантине. Постоянное пребывание дома даётся всем непросто. Но на прошлой неделе некоторой отдушиной для спортсменов и тренеров стал светлый праздник Пасхи, который многие фигуристы с удовольствием отпраздновали с традиционными блюдами — куличами и яйцами. Фото своего красиво украшенного стола выложила в Instagram даже Татьяна Тарасова.

А Волосожар красить яйца помогала трёхлетняя дочь. Двукратная олимпийская чемпионка во время этого занятия рассказала ребёнку о «традициях и вере».

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина поделилась фото праздничного стола на фоне ёлки, которую, по всей видимости, так и не убрали после Нового года. Бывшая спортсменка в комментариях пошутила, что следующего ждать осталось совсем недолго.

Отпраздновав Пасху, фигуристы вернулись к домашним тренировкам. Например, Станислава Константинова показала, как делает растяжку в собственной постели.

А Анна Щербакова призналась, что во время карантина старается ограничивать себя в еде, поскольку не может дома проводить столь интенсивные тренировки, как в зале, а потому рискует набрать вес. Между тем планы на будущее у 16-летней фигуристки весьма амбициозные. После окончания пандемии коронавируса она собирается разучить тройной аксель.

«Это то, чего мне в этом сезоне не хватило. В короткой программе у меня часто было отставание от первого места, потому что я не прыгала тройной аксель. Над этим прыжком мне нужно будет очень много работать, чтобы вставить его в программу. И, конечно, прибавлять можно во вращениях, в скольжении», — сказала спортсменка в эфире радио «Маяк».

А вот те фигуристки, которые уже владеют тройным акселем, напротив, боятся разучиться его прыгать за время вынужденного простоя. В этом призналась, например, Алёна Косторная. Она заявила, что достаточно не исполнять его пару недель, как начинаешь «летать, как камикадзе». Чемпионка Европы посетовала, что восстанавливать прыжок будет «мучительно».

Тем временем врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, сколько времени понадобится фигуристам, чтобы вернуть себе форму. По его словам, это займёт ровно столько, сколько спортсмены находятся без соревновательной практики. Домашние же тренировки необходимой нагрузки просто не дают.

Рассказал врач и про отношения с бывшими и действующими фигуристами. Он признался, что многие продолжают с ним общаться и периодически советуются по тому или иному поводу. По признанию доктора, больше остальных ему «надоедает» Загитова.

«С ней мы общаемся чаще, чем с другими, с самого начала карантина. Она молодец. Настоящая олимпийская чемпионка. Есть вопросы — звонит, спрашивает, днём и ночью... Так и должно быть. Я как врач хотел бы отметить её высокую сознательность и самоорганизацию», — приводятся слова Шветского на сайте Федерации фигурного катания на коньках.

Пожалуй, самое опасное развлечение на карантине выбрал для себя американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон, проживающий в Техасе. Он поймал ядовитую змею и записал с ней видео в TikТok, после чего отпустил. По словам спортсмена, в Техасе таких змей немало.

«Да, она могла меня укусить, пришлось бы ехать в больницу. Но я таких змей не боюсь и знаю, что с ними делать. Обычно, когда они подходят к дому, их обязательно надо брать в мешок и выпускать где-то рядом в парке, чтобы ползали не рядом с тобой, а на безопасном расстоянии», — цитирует Красножона Sport24.

Также фигурист рассказал, как проходит карантин в США. Он отметил, что там правила изоляции не такие строгие, как в России, хотя во всех штатах свои законы и правила.

Жёсткое заявление о россиянках и ответ Веденина

Даже во время пандемии коронавируса в фигурном катании не утихают разговоры о доминировании российских фигуристок в мире. На днях масла в огонь подлила олимпийская чемпионка из Австрии Беатрис Шуба. В частности, она высказалась о техническом превосходстве Александры Трусовой.

«Я их называю одноразовыми чемпионками. Они выступают на серьёзном уровне один-два года, выигрывают все возможные медали, а потом исчезают. Это физиология — они растут, тело меняется. И вместо них появляются новые фигуристки, которые выучили ещё более сложные комбинации прыжков. Замкнутый круг! О каком настоящем женском катании можно говорить, если в 17 лет олимпийская чемпионка завершает карьеру? Девушкам после фигурного катания предстоит ещё быть мамами. Этери Тутберидзе должна ведь это понимать», — цитирует Шубу «Бизнес Online».

Чтобы помешать доминированию россиянок, Международный союз конькобежцев (ISU) даже обсуждает введение артистической и технической программ вместо короткой и произвольной. Эту инициативу раскритиковал двукратный чемпион СССР Александр Веденин. Он назвал её «способом борьбы с русскими».

«Если сегодня убрать с соревнований Косторную, Щербакову, Трусову, зрители просто не придут. Именно эти юные красавицы создают популярность фигурному катанию в наше время. И чтобы возродить популярность фигурного катания среди нового поколения зрителей, надо помочь вырастить больше Трусовых, причём в разных странах мира», — заявил Веденин.