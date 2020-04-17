Загитова опубликовала в Instagram все фото со своей фотосессии

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в сети все фотографии со своей фотосессии в журнале Cosmopolitan.

Спортсменка выложила снимки в своём Instagram.

По её словам, номер журнала выйдет в мае.

«Было здорово и весело. Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво», — написала Загитова.

17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года она заявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее президент ФФККР заявил, что не общался с Загитовой по поводу сборной России.