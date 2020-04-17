Загитова опубликовала в Instagram все фото со своей фотосессии
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
Спортсменка выложила снимки в своём Instagram.
По её словам, номер журнала выйдет в мае.
«Было здорово и весело. Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво», — написала Загитова.
17-летняя Загитова является чемпионкой мира, Европы и Олимпийских игр. В декабре 2019 года она заявила о приостановке профессиональной карьеры.
Ранее президент ФФККР заявил, что не общался с Загитовой по поводу сборной России.