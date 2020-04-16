Президент ФФККР заявил, что не общался с Загитовой на тему сборной России

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал об утверждении состава национальной команды на следующий сезон.
Президент ФФККР заявил, что не общался с Загитовой на тему сборной России
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«Несмотря на сложившуюся ситуацию, я думаю, что мы утвердим состав к 15 мая. Мы обычно используем двойной максимальный заявочный состав. Сохранится за Загитовой место в сборной? Я не могу сейчас отвечать на этот вопрос. Детально мы состав ещё не обсуждали. С Алиной разговоров на эту тему не было», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».

В декабре Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Ранее Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии.

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