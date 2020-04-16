Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.

«Мы решили отложить шоу. Жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне этого года, но мы обязательно вернёмся в июне следующего года. Я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами снова! Желаю всем вам здоровья и безопасности», — приводит слова Медведевой пресс-служба шоу.

Российская фигуристка заблаговременно прибыла из Канады в Японию, чтобы пройти положенный из-за пандемии коронавирусной инфекции период самоизоляции.

Ранее стало известно, что ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавирусной инфекции.