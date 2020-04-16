Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.
Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии
  • Reuters

«Мы решили отложить шоу. Жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне этого года, но мы обязательно вернёмся в июне следующего года. Я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами снова! Желаю всем вам здоровья и безопасности», — приводит слова Медведевой пресс-служба шоу.

Российская фигуристка заблаговременно прибыла из Канады в Японию, чтобы пройти положенный из-за пандемии коронавирусной инфекции период самоизоляции.

Ранее стало известно, что ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавирусной инфекции.

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