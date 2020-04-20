Фигуристка Радионова призналась, что до знакомства с Кучаевым была плохого мнения о футболистах

Двукратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, как изменилось её мнение о футболистах после знакомства полузащитником московского футбольного клуба ЦСКА Константином Кучаевым.

«Все ребята, с которыми общается Костя, очень порядочные и скромные. Если честно, до знакомства с ним я была плохого мнения о футболистах, думала, что все они звёздные и непорядочные люди. Конечно, в любом обществе есть хорошие и плохие, но хорошо, что вокруг нас достойные ребята», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

Она отметила, что во многом негативное отношение к футболистам у неё возникло из-за прессы.

«Разные случаи были — то один футболист что-то натворит, то второй, то третий. Журналисты описывали какие-то яркие моменты их жизни — как правило, плохие, — и это запоминалось», — добавила фигуристка.

Об отношениях Радионовой и Кучаева стало известно в марте 2019 года.

Ранее она высказала мнение, что Алина Загитова не страдает звёздной болезнью.