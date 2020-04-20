Радионова считает, что Загитова не страдает звёздной болезнью

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Двукратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Елена Радионова поделилась мнением о востребованности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом шоу.
Радионова считает, что Загитова не страдает звёздной болезнью
  • РИА Новости

«В первую очередь за счёт того, что Алина — олимпийская чемпионка и имеет все возможные титулы. Во-вторых, она очень прибавила в катании, у неё всегда сложные и интересные номера», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

Она также отметила внешность Загитовой, которую считает невероятно красивой.

«Залог успеха Алины ещё и в том, что она очень искренняя и скромная. Она в своей жизни не играет чужую роль. Это подкупает. Она такая, какая она есть, никого из себя не строит, у неё нет звёздной болезни. Людям нравится, что она, как сейчас говорят, «трушная», — добавила Радионова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова опубликовала в Instagram все фото со своей фотосессии.

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