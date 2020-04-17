Шанс Медведевой и потерянное время трио Тутберидзе: кто выиграл и кто проиграл от отмены ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев отказался переносить чемпионат мира по фигурному катанию на более поздний срок и принял решение отменить турнир окончательно. Те спортсмены, которые прошли отбор и заслужили право участвовать в соревнованиях, уже не смогут разыграть между собой медали. А не попавшие в сборные своих стран атлеты могут не беспокоиться по поводу упущенных возможностей. RT рассказывает, для кого отмена чемпионата мира станет трагедий, а кому пойдёт на пользу.

Международный союз конькобежцев (ISU) окончательно отменил чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в марте этого года в Монреале. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования первоначально были перенесены на неопределённый срок, так что существовала возможность провести их осенью. Однако по итогам онлайн-заседания совет ISU решил полностью отказаться от идеи проведения состязаний. Отменены также главные старты года в синхронном катании и шорт-треке.

Теперь фигуристы могут не беспокоиться по поводу возможных сбоев в их тренировочном графике, который мог произойти из-за переноса чемпионата мира на осень. Следующее первенство планеты состоится в марте 2021 года в Стокгольме. Хотя любая отмена соревнований — это удар для спортсменов, мечтавших выиграть на них медали, для кого-то такой поворот событий может быть даже выгодным.

Мужчины

Безусловно, среди фигуристов-одиночников больше всего от отмены первенства в Монреале пострадает Юдзуру Ханю. 25-летний спортсмен и так без конца удивляет болельщиков тем, что после двух олимпийских побед и множества травм продолжает не просто выходить на лёд, но и оставаться одним из лидеров в мужском катании. В этом году японец продолжал держаться на своём высоком уровне и побил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырёх континентов. Выступление в Монреале, который находится рядом с его тренировочным катком в Торонто, вполне могло принести ему третью золотую медаль.

На такой же по счёту титул рассчитывал и американец Нейтан Чен. 21-летний фигурист мог стать вторым самым молодым в истории трёхкратным чемпионом мира среди одиночников после Алексея Ягудина. Впрочем, отмена соревнований позволит ему сосредоточиться на учёбе в Йельском университете, которая занимает такое же важное место в его жизни, как спорт. Болельщикам остаётся только гадать, чем бы закончилась эта несостоявшаяся дуэль двух фигуристов, находящихся на пике своей карьеры.

Больше всего от отмены чемпионата мира должен выиграть Александр Самарин. Он был бесспорно самым сильным спортсменом, который не отобрался на соревнования. Будучи уверенным, что в Монреаль уже не поехать, россиянин начал разучивать новые программы до того, как другим фигуристам пришлось отказаться от тренировок из-за карантина. На старте следующего сезона это должно принести ему небольшое преимущество.

Женщины

Пожалуй, самым трагичным в отмене чемпионата мира будет то, что упущена возможность для ещё одного совместного выступления Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Впервые с 1991 года фигуристки из одной страны могли занять все места на пьедестале почёта, и это было вполне реальным сценарием даже с учётом конкуренции со стороны японки Рики Кихиры и американки Брэди Теннелл.

Теперь дебют ТЩК на чемпионате мира откладывается на целый год, что точно не идёт на пользу юным фигуристкам. По сути, в результате этого они теряют драгоценное время и рискуют больше не оказаться втроём на пьедестале почёта. Один шанс уже упущен, а будет ли второй — неизвестно. Ранее многие эксперты неоднократно с опаской говорили о том, смогут ли девушки без потерь пройти период взросления и продолжать исполнять столь сложные элементы в будущем.

Зато те фигуристки, которых можно отнести к категории возрастных, получат ещё один шанс на то, чтобы пройти отбор на чемпионат мира. Речь идёт о Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой, которые всё равно пропускали главный старт сезона и уже поставили перед собой цель сразиться с ТЩК в следующем сезоне. Появляется шанс на возобновление карьеры и у Алины Загитовой, которая будет оставаться чемпионкой мира на протяжении двух лет.

Пары

В парном катании будет отложено до лучших времён противостояние китайской пары Суй Вэньцзин — Хань Цун с российскими дуэтами. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне проделали блестящую работу, чтобы считаться главными конкурентами действующих чемпионов мира. Как минимум в заочной борьбе ученики Тамары Москвиной взяли верх — их лучший результат сезона, показанный на чемпионате Европы, был на целых шесть баллов выше по сравнению с тем, что получили китайцы на домашнем этапе Гран-при.

Не сказали своего последнего слова и дважды остававшиеся с серебром Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Хотя в этом сезоне они набирали меньше баллов, чем раньше, но к первому чемпионату мира под руководством Марины Зуевой они должны были хорошо подготовиться. Тем более что проходить акклиматизацию после перелёта в Северную Америку им бы не пришлось.

В выигрыше от отмены чемпионата мира вряд ли кто-то остался — в Монреале должны были выступить все пары, которые этого заслужили. Но кое-кого выделить всё-таки можно. Немецкая фигуристка Алёна Савченко официально не заканчивала карьеру после победы на Олимпийских играх, посвятив последние два года семье. Тем не менее, она пропустила всего один планетарный турнир, а не два. Теперь у неё будет больше времени подготовиться к возвращению, если такое решение всё-таки будет принято.

Танцы на льду

Пожалуй, среди танцоров от отмены чемпионата мира больше всего выиграют главные фавориты этой дисциплины. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон рисковали заново оступиться в погоне за своим пятым титулом, как это уже произошло с ними на чемпионате Европы в Граце. После поражения на Олимпийских играх им уже требовался продолжительный перерыв, чтобы прийти в себя. Не исключено, что французы планировали начать новый сезон чуть позже обычного, а это точно снизило бы их шансы на успех в осеннем чемпионате мира.

А Виктория Синицина и Никита Кацалапов потеряли возможность посоперничать с Пападакис и Сизероном на мировом чемпионате и первый раз за три года лишить их золотой медали. Россиян дополнительно должно было подстёгивать прошлогоднее серебро, которое завоёвывать повторно им явно не хотелось.

В целом же если говорить о танцах на льду, то для этой дисциплины отказ от проведения чемпионата мира осенью является большим плюсом, чем для остальных видов фигурного катания. Танцорам остро необходимо как можно дольше готовить свои постановки и от старта к старту завоёвывать симпатии судей — разве что у Пападакис и Сизерона нет такой надобности. Если одиночники и пары ещё могут с первых соревнований хотя бы демонстрировать сложные элементы, которые обеспечивают высокие баллы, то танцоры такой привилегии лишены. Их спор на осеннем чемпионате мира вполне мог бы быть лишён объективной оценки.