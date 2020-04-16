Чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 официально отменён

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Международный союз конькобежцев (ISU) официально отменил чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 официально отменён
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт ISU. Изначально мировое первенство должно было пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, однако турнир перенесли в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Рассматривался вариант проведения чемпионата мира в период с октября по декабрь, однако впоследствии ISU принял решение окончательно отменить турнир.

Также были отменены чемпионат мира по шорт-треку (Сеул, 13—15 марта) и мировое первенство по синхронному катанию на коньках (Лейк-Плэсид, 3—5 апреля).

Ранее президент ФФККР заявил, что не общался с Загитовой на тему сборной России.

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