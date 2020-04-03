Личная жизнь Туктамышевой, лекарство от скуки Тарасовой и «дрессировка» Ягудина: как фигуристы проводят карантин

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева впервые рассказала о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным. Алексей Ягудин изобразил собаку и выполнил команды своей «дрессировщицы» — супруги Татьяны Тотьмяниной. А заслуженная тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась советом, как развлечь себя во время карантина. О последних событиях в мире фигурного катания во время карантина — в материале RT.

Трюк Плющенко и кулинарные способности Транькова

Главная задача любого профессионального спортсмена на карантине — сохранить форму. Фигуристы не являются исключением и стараются провести внезапно освободившееся время с максимальной пользой. Так, чемпионка Европы Анна Щербакова позанималась на тренажёрах, не забыв при этом о растяжке. Её примеру последовала ещё одна ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная, продемонстрировавшая упражнения со скакалкой.

А вот тренировка олимпийской чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой прошла куда веселее. Компанию ей составила домашняя любимица её сестры Сабины — чихуахуа Кнопа.

Креативно к домашним занятиям подошла и многократная чемпионка мира в танцах на льду Алёна Савченко. Она доказала, что маленький ребёнок не является помехой на пути к обретению формы и даже может стать прекрасным помощником в этом деле. Экс-фигуристка проделала несколько упражнений, держа на руках свою дочь Амилию, родившуюся в сентябре прошлого года.

Olympic figure skating gold medallist Aljona Savchenko teaches us just how you can workout from home with your baby!



Here's how Olympians are staying active all over the world: https://t.co/DGppttRWez#StayStrong#StayActive@aljona1984pic.twitter.com/FmxwajAIcB — Olympic Channel (@olympicchannel) March 31, 2020

Самоизоляция — хороший повод провести время с семьёй, и многие представители фигурного катания с удовольствием им пользуются. Не имея возможность выйти на каток, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сыграл в футбол со своим семилетним сыном Александром. При этом мальчику удалось совместить сразу два вида спорта: он выполнял элементы фигурного катания, а затем наносил удары по воротам.

Эффектный трюк выполнил и его отец. Плющенко-старший подпрыгнул в воздухе и сделал «вертушку».

«Вертуха. Повторяем за мной!», — призвал экс-спортсмен.

Некоторых болельщиков удивляет, почему Татьяна Навка так редко делится фотографиями своей старшей дочери Александры, в то время как младшая, Надежда, регулярно появляется в её ленте. Чемпионка Турина-2006 решила исправить ситуацию и опубликовала небольшое видео, сопроводив его хештэгом #яблокоотяблони.

«Вы пробовали поймать взрослого самостоятельного ребёнка в кадр? Квест с препятствиями, да и только. Вы часто спрашиваете, где старшая дочь. Она всегда рядом, но я учу детей самостоятельности и уважению, поэтому уважительно отношусь к их личному пространству и желаниям», — пояснила Навка.

Находясь 24 часа в четырёх стенах, нетрудно впасть в уныние и заскучать. Однако это явно не грозит Татьяне Тотьмяниной и Алексею Ягудину. Пара придумала для себя необычное развлечение, которое способно не только поднять настроение, но и помогает не растерять форму. Они сыграли в «собаку и дрессировщика», причём роль животного взял на себя экс-фигурист. Он выполнил команды «сидеть», «лежать», «прыжок» и «дай лапу». С последним, правда, возникли сложности.

Подробно о своём досуге на карантине рассказывают и Татьяна Волосожар с Максимом Траньковым. Так, в один из дней фигурист взял на себя обязанности повара.

«Максим вчера баловал нас вкуснейшей пастой болоньезе. Обожаю, когда он готовит! Это всегда вкусно, а наблюдать за ним одно удовольствие. Я тут подумала, если среди мужчин столько талантливых шеф-поваров, почему девушки чаще готовят дома?» — написала Волосожар.

Сам Траньков в шутку задумался над открытием собственного итальянского ресторана и даже придумал для него название — «Транчьелло».

Интерактив для болельщиков Туктамышевой

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что самое тяжёлое для неё в ситуации с коронавирусом — не знать, когда всё наладится, получая при этом массу противоречивой информации.

«Например, если было бы понятно, что через полтора месяца все точно выйдут на работу, всё прекратится, найдётся вакцина, и мир вернётся в нормальный режим, сейчас это воспринималось бы по-другому», — уверена Туктамышева.

Кроме того, она ответила на вопрос, интересующий большое количество её поклонников. Дело в том, что месяц назад спортсменка рассталась со своим молодым человеком, фигуристом Андреем Лазукиным, и на протяжении этого времени о её личной жизни ничего не было известно.

«Сейчас я ни с кем не встречаюсь. Только с познанием. Познаю себя», — заявила Туктамышева.

Ученица Алексея Мишина всегда открыта для общения с болельщиками, охотно рассказывает им о своей жизни и нередко устраивает креативные конкурсы. На этот раз она предложила своим подписчикам в Instagram поучаствовать в создании программы для следующего сезона.

«Мы попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне. Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, поскольку сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером», — объявила Туктамышева.

Все желающие смогут задать вопрос её хореографу Юрию Смекалову, поучаствовать в выборе музыкального образа, а также понаблюдать за репетицией. Премьера программы назначена на 6 апреля.

На жизнь в самоизоляции пожаловалась и серебряный призёр ЧМ-2015 Алёна Леонова. По словам спортсменки, больше всего ей не хватает льда, хотя домашние тренировки позволяют поддерживать форму.

«Я не представляю свою жизнь без льда. Наверное, буду периодически в морозилку заглядывать», — приводит слова Леоновой Sport24.

Признание Сотниковой и наряды Погорилой

Из-за неожиданного завершения сезона страдают не только фигуристы, но и болельщики. Некоторым из них скрасить будни без любимого вида спорта помогают просмотры лучших выступлений кумиров. Однако у специалистов есть своё видение того, как лучше развлечь себя в изоляции. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова порекомендовала обратить внимание на заключительные разминки фигуристов за последние 30 лет.

«С одной стороны, увидите эволюцию, а с другой — насладитесь программами и людьми, которые были и есть в этом спорте. Можно найти много чего хорошего. Как раз вчера смотрела победную программу Юко Кавагути и Александра Смирнова, которую делал Пётр Чернышёв. Под Чайковского, симфония «Манфред». Я считаю, что это потрясающая программа», — рассказала Тарасова.

Наверняка, многие поклонники с наслаждением пересматривают и выступления одной из самых выдающихся одиночниц современности Аделины Сотниковой, в начале марта объявившей о завершении карьеры. Ей пришлось перенести операцию на шейном отделе позвоночника.

После выписки многих удивил тот факт, что олимпийская чемпионка Сочи не скрывает достаточно заметный шрам на шее. По словам известного российского нейрохирурга Дмитрия Дзукаева, именно ему удалось убедить фигуристку спокойно относиться к последствиям хирургического вмешательства.

«Только через переднюю поверхность шейного отдела можно подобраться к позвонкам, совершая аккуратненький слалом между органами, включая пищевод и сонную артерию. Вот и сказал Аделине: «К шраму надо относиться спокойно. Как к элементу, который теперь станет частью твоего стиля». Привёл в пример Геллу из «Мастера и Маргариты». Есть в романе такой довольно симпатичный для меня персонаж. С рубцом на шее, что не мешало ей оставаться невероятно привлекательной», — цитирует Дзукаева «Спорт Экспресс».

Сама же фигуристка призналась, что ей не раз приходилось переживать изменения своего тела. Сложно представить, но однажды она похудела на 12 кг.

«Есть люди, кому полнота идёт, а есть я. Сначала села на диету, вес очень плохо уходил, а потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За четыре месяца так и скинула», — вспомнила она.

Сотниковой ещё предстоит привыкнуть к жизни без профессионального спорта, и в этом ей может помочь не выступавшая с 2017 года Анна Погорилая. У каждого фигуриста за карьеру скапливается множество костюмов для выступлений, и чемпионка мира нашла им достойное применение.

«Платья с соревнований я храню ужасно. Наряды у меня находятся в шкафу, в разных местах, непонятно как. Но сейчас я им нашла применение — отдаю детям, которых тренирую», — рассказала Погорилая.