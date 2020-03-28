«В кризис спорт переходит в разряд лакшери»: Николаев о влиянии пандемии на фигурное катание и домашних тренировках

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Елена Вайцеховская
Ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса, доставляет спортсменам и тренерам массу неудобств, однако все проблемы можно так или иначе решить. Об этом в интервью RT заявил заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев. Более того, по его словам, у некоторых фигуристов есть возможность извлечь пользу из периода вынужденного простоя. Специалист также объяснил, каким образом самоизоляция отражается на наставниках и их зарплатах.
«В кризис спорт переходит в разряд лакшери»: Николаев о влиянии пандемии на фигурное катание и домашних тренировках
  • Виктория Синицына и Никита Кацалапов
  • © Xue Yubin / Xinhua

— Как спортсменам и тренерам провести период вынужденного карантина так, чтобы не было мучительно больно за потерянное время?

— Прежде всего, надо понять, что перерыв, связанный с распространением коронавируса, будет длинным, хотим мы того или нет. А значит, нужно отнестись к нему предельно взвешено. Если посмотреть назад, то длительные перерывы у спортсменов случались и раньше. Сейчас, безусловно, фигурное катание стало не таким, каким было раньше — в нём появилось огромное количество сложнейших координационных элементов.

При этом не могу сказать, что раньше наш вид спорта с технической точки зрения был более простым: когда девушки только начинали прыгать тройные прыжки, а мужчины осваивали тройной аксель, это было для них таким же подвигом, как сейчас — исполнять четверные. Но речь сейчас не об этом. Если спортсмен внезапно оказывается в ситуации, подобной той, что сложилась в мире сейчас, он должен первым делом ответить себе на вопрос, чего он хочет и что в связи с этим должен делать.

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— А если фигурист просто хочет тренироваться, как раньше, но не имеет такой возможности?

— В человеке много разных деталей, так что ему всегда есть, над чем работать, в каких бы условиях он ни находился. Не знаешь сам, как работать — посоветуйся с тренером, со специалистом по физподготовке, с врачом, определи, какие группы мышц у тебя недоразвиты, займись балансировкой мышечного корсета, дай возможность мышцам развиться. Это первое и самое главное. 

— Считаете, что мышцы многих фигуристов оставляют желать лучшего?

— А вы так не считаете? Да, у фигуристов прекрасно развиты мышцы бедра. Но если посмотреть на девочек, настоящего мышечного корсета у них, как правило, нет. Я не говорю, что нужно наращивать мышечную массу, фигуристу совсем ни к чему увеличивать вес, наращивая размеры тела. Но есть множество глубоких мышц, которые почти никогда не бывают хорошо проработаны и не имеют высоких скоростных характеристик. Например, приводящая мышца бедра — так называемая «нежная» мышца. А ведь именно она позволяет спортсмену быстро сводить и разводить ноги.

— Есть мнение, что в силу узкой специализации современные атлеты заметно уступают в мышечном плане тем, кто выступал раньше.

— Так и есть. Та же Лена Водорезова в годы своих выступлений была физически подготовлена так, что могла бы вполне профессионально играть в теннис. Назовите мне сейчас спортсменок, которые способны хотя бы несколько раз подтянуться? У фигуристов ответ на подобные претензии обычно один: нет времени. А на самом деле, это отражение однобокости тренерской работы, когда результат нужен скорее-скорее-скорее. Хотя в качестве объяснения многие традиционно сетуют на недостаточное количество льда.

— Но ведь профессиональному фигуристу действительно нужно много льда

— Давайте приведу вам простой жизненный пример: вы проснулись утром и захотели приготовить себе на завтрак яичницу с ветчиной и сыром, а также свежевыжатый апельсиновый сок. Открыли холодильник и обнаружили, что там нет ничего, кроме маленького кусочка хлеба. Каковы будут ваши действия: откажетесь от завтрака вообще или всё-таки съедите этот кусочек? Так и здесь.

Нужно использовать то, что есть, но постараться распорядиться этим максимально эффективно. А для этого человек должен понимать конечную цель, которую он способен реализовать в настоящее время. Помните, вы как-то прислали мне видео тренировки, на которой гимнастки качают пресс?

— Да, конечно.

— Могу с опозданием сказать большое спасибо: у меня в группе вот уже два года фигуристы качают пресс именно таким образом — 20 минут непрерывной и очень разнообразной работы, которая даёт спортсмену не только кардионагрузку и нагрузку на мышцы брюшного пресса, но и сильно повышает скоростные качества. Ну да, радости в том, что сейчас происходит в мире, мало: никакие тренировки на полу не заменят фигуристам льда. Но почему бы не заняться акробатикой?

— В условиях изоляции в квартире?

— А в квартире что, нельзя найти место, чтобы сделать колесо или два кувырка вперед—назад, а потом встать в позицию равновесия? Или прыгнуть тур и постараться не упасть? Понятное дело, что собственный дом даёт человеку в условиях карантина больше возможностей, а небольшая квартира — это тот самый кусочек хлеба в холодильнике. Ну так либо съешь его, получив какое-то количество энергии, либо протяни ноги. Не существует никакого оправдания тому, чтобы бездельничать и ждать, что кто-то решит за тебя все проблемы.

  • Валентин Николаев

— А как фигуристы решают проблему в Америке?

— Многие спортсмены сейчас очень активно занимаются всем тем, о чём я говорю — особенно в тех местах, где карантин очень строгий и людям запрещены какие бы то ни было передвижения. Хореографы дают онлайн-уроки, дети проводят совместные занятия по ОФП в режиме видеоконференций — всё-таки в одиночку делать тяжелую работу достаточно сложно.

— Насколько суровы карантинные меры у вас в Ричмонде?

— Все катки закрыты, но можно проводить занятия по ОФП на улице, что я и делаю. Работаю со спортсменами индивидуально, чтобы не попасть под обвинения в том, что в период запрета каких бы то ни было массовых скоплений способствую проведению групповых занятий. Вообще, я бы сказал, что нынешняя ситуация — это прежде всего проблема тренеров. Именно наставник должен предложить спортсмену план работы, расписанный минимум на неделю вперёд. Всё это можно сделать без особых проблем.

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— А если тренер не делает ничего подобного?

— Значит, он рискует по истечении карантина получить спортсмена с лишним весом. Хотя и в этом особой опасности нет: по возвращении на лёд все обычно возвращаются в прежние прыжковые кондиции в течение пары недель. Главное здесь не спешить: после длительного простоя начало работы всегда сопровождается болью в мышцах, которые успевают отвыкнуть от привычных нагрузок. Если на фоне этого состояния начинать форсировать прыжки, можно сильно эти мышцы травмировать. 

— Раскоординации за время простоя у спортсмена не происходит?

— Я бы сказал, что происходит отвыкание ото льда. Когда фигурист работает в привычном для себя режиме, он не чувствует коньков — чувствует только лёд. После перерыва ты начинаешь чувствовать ботинки, шурупы, лезвия — всё, что угодно, только не сам лёд. Эта потеря контактных ощущений и есть самое неприятное, что происходит со спортсменом после затянувшегося перерыва. Чем сильнее у человека развита мышечная память, тем быстрее восстанавливаются прежние навыки. Но должен сказать, что в длительном отлучении ото льда есть и позитивные вещи.

— Например?

— Если у спортсмена имелись серьёзные ошибки в технике прыжков, которые мешали ему на льду, они ослабевают. И начало работы превращается в поистине золотое время, когда человека становится проще не спеша заново научить чему-то новому, заложить правильную мышечную память.

— Ключевые слова здесь, как мне кажется, «не спеша». А Международный союз конькобежцев до сих пор не решил, что делать с сорвавшимся чемпионатом мира — не перенести ли его на осень, например.

— Ну и что с того, если чемпионат перенесут? Просто в этом случае к нему не нужно готовиться, как к основному турниру, вот и всё.

— А квоты?

— Они никуда не денутся. Чем, допустим, рискует в этом случае сборная России? Как показывает практика, к осени многие фигуристы успевают набрать достаточно неплохую форму — прошедший сезон, кстати, это очень хорошо отразил. Если те же девочки будут готовы осенью к выступлению не на 100%, а на 75—80%, они что, не сумеют завоевать три квоты на следующий чемпионат? Это будет для них проблемой? Да увольте, конечно же, нет.

Точно так же не должно быть проблемой завоевать две квоты в мужском одиночном катании, когда бы этот чемпионат мира не проводился. На три я бы просто не рассчитывал. Даже если мужская квота у России окажется одна, никаких поводов для паники я тоже не вижу, такое не раз случалось и никто от этого не умирал. Ломается календарь? Снимите ряд каких-то других турниров. На мой взгляд, проблема сильно надумана. Да, всё это неприятно. Но на самом деле, мы снова возвращаемся к тому, что у нас лежит в холодильнике.

— В какой степени ситуация с короновирусом ударила по американскиму фигурному катанию как по бизнесу?

— Ударила сильно. Не так давно институт спорта США разослал тренерам письмо, информирующее о том, что если люди потеряли работу в связи с массовыми закрытиями катков, они могут обратиться за социальными пособиями. Понятно, что это не те деньги, что тренеры зарабатывали уроками, но тем не менее какая-то поддержка. Значительная часть профессиональных тренеров, с которыми я общаюсь, перевели максимум возможных занятий в онлайн, пишут курсы на видео. Сам я тоже потерял в деньгах, но не катастрофично.

Основная опасность здесь в другом: если сбудутся прогнозы американских экономистов, это станет гораздо более мощным ударом по фигурному катанию просто в силу того, что людям окажется нечем платить за занятия. В период кризиса у людей остаётся минимальный набор расходов. Прежде всего это телефон, заправка автомобиля, коммунальные услуги и врач. Всё остальное автоматически переходит в разряд «лакшери», фигурное катание в том числе. А значит, оно может быть просто принесено в жертву.

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