Тарасова обратилась к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам в связи с распространением коронавируса.

«Дорогие друзья, у нас сейчас тяжёлое время. Нам следует сделать то, о чём нас просят, а нас просят сидеть дома. Мне тоже очень хочется идти на работу, трудиться и делать новые программы, но я сижу дома и не выхожу. Уже десять дней нахожусь на карантине», — сказала Тарасова на видео в Instagram.

По её словам, дома можно найти для себя занятие. Также она отметила, что данные меры необходимы для того, чтобы все были здоровыми.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заразившихся коронавирусом в России возросло до 679.

Ранее Тарасова рассказала, как дети могут поддерживать физическую форму во время карантина.