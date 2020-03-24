Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.
Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина
  • globallookpress.com

«Дома можно растягиваться, бегать на месте. Существует масса упражнений для стоп, колен, прыжков, бедра и чего угодно. Нужно выполнять упражнения с разной скоростью и разным временем», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Тарасова, в интернете много программ, и можно заниматься по ним. В качестве примера она привела аэробику, которая даёт правильное дыхание.

«Упражнения разнообразные есть — и лёгкие, и тяжёлые. Придумать можно всё что угодно», — добавила тренер.

Ранее Тарасова рассказала, что если в доме есть три ступеньки, то уже можно придумать массу упражнений.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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