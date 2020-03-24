Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

«Дома можно растягиваться, бегать на месте. Существует масса упражнений для стоп, колен, прыжков, бедра и чего угодно. Нужно выполнять упражнения с разной скоростью и разным временем», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Тарасова, в интернете много программ, и можно заниматься по ним. В качестве примера она привела аэробику, которая даёт правильное дыхание.

«Упражнения разнообразные есть — и лёгкие, и тяжёлые. Придумать можно всё что угодно», — добавила тренер.

Ранее Тарасова рассказала, что если в доме есть три ступеньки, то уже можно придумать массу упражнений.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.