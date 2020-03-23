Тарасова рассказала, чем можно заняться на карантине

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала несколько советов подписчикам в социальной сети относительно того, как проводить время с пользой в условиях домашнего карантина, связанного с мировой пандемией коронавируса.
Тарасова рассказала, чем можно заняться на карантине
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Многие пугаются домашнего карантина. Но за эти недели можно улучшать свой дом, читать и развиваться. Мой друг Михаил Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем дольше он живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие. Что касается физических упражнений: если у вас в доме есть три ступеньки, то уже можно придумать массу упражнений. Если есть коврик для занятий — можно растягиваться. Берегите себя, своих старших родных. Не унывайте!» — написала Тарасова в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фигуристы продолжают тренироваться, несмотря на коронавирус.

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