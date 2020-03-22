В Санкт-Петербурге фигуристы продолжают тренироваться, несмотря на коронавирус
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на слова тренеров Алексея Мишина и Людмилы Великовой.
То же самое рассказала и серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова.
«Тренировки продолжаются с письменного согласия родителей, если речь идёт о детях, или с согласия самих совершеннолетних спортсменов», — заявила Леонова.
При этом она отметила, что у всех спортсменов измеряют температуру, а также рассматривается вопрос о закрытии на карантин уже 23 марта.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух призвал людей объединиться во время эпидемии коронавируса.