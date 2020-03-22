В Санкт-Петербурге фигуристы продолжают тренироваться, несмотря на коронавирус

Тренировки по фигурному катанию в Санкт-Петербурге на катках Академии фигурного катания и во дворце спорта «Юбилейный» продолжают проходить, несмотря на распространение коронавируса.

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на слова тренеров Алексея Мишина и Людмилы Великовой.

То же самое рассказала и серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова.

«Тренировки продолжаются с письменного согласия родителей, если речь идёт о детях, или с согласия самих совершеннолетних спортсменов», — заявила Леонова.

При этом она отметила, что у всех спортсменов измеряют температуру, а также рассматривается вопрос о закрытии на карантин уже 23 марта.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух призвал людей объединиться во время эпидемии коронавируса.