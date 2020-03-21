Авербух призвал людей объединиться во время эпидемии коронавируса

Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух выразил мнение, что людям стоит объединиться во время эпидемии коронавируса.

«Дорогие друзья, в первую очередь я хочу, чтобы все мы обратились со словами поддержки к тем, кто столкнулся с этой страшной бедой во всём мире. Мне очень не нравится, что мы начинаем отгораживаться, не понимая, что это беда общая», — сказал Авербух на видео в своём Instagram.

По его мнению, совместными усилиями люди смогут победить эпидемию. Он также отметил, что не стоит предаваться панике.

«Но жить под девизом прекрасной «Песни про зайцев» из прекрасного кинофильма «Бриллиантовая рука», я думаю, сейчас тоже не время», — добавил Авербух.

Кроме того, он заявил, что стоит отложить шуточное настроение и уважать тех, кто столкнулся с этой проблемой.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент коронавирусом заражены более 260 тыс. в мире и более 11 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Милана» Паоло Мальдини сдал положительный тест на коронавирус.