Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

У бывшего защитника сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини, а также его сына Даниэля обнаружен коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте «Милана», Паоло и Даниэль хорошо себя чувствуют и уже две недели находятся дома. Они продолжат находиться на карантине до выздоровления.

Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Италии зафиксировано свыше 42 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 4,8 тыс. человек.

Ранее футболист «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус.