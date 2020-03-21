Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

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У бывшего защитника сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини, а также его сына Даниэля обнаружен коронавирус.
Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус
  • globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте «Милана», Паоло и Даниэль хорошо себя чувствуют и уже две недели находятся дома. Они продолжат находиться на карантине до выздоровления.

Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в Италии зафиксировано свыше 42 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 4,8 тыс. человек.

Ранее футболист «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

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