Футболист «Ювентуса» Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус

Короткая ссылка
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что он и его девушка сдали положительный тест на коронавирус.
Футболист «Ювентуса» Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус
  • Reuters

«Привет всем, я хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста на COVID-19 и у нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет», — написал Дибала в своём Twitter.

Дибала стал третьим игроком «Ювентуса» с коронавирусом после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

Прежде уже появлялась информация, что Дибала заразился коронавирусом, но сам игрок её опроверг.

Ранее сообщалось, что в «Наполи» намерены возобновить тренировки 25 марта, несмотря на карантин в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить