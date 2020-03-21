Футболист «Ювентуса» Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что он и его девушка сдали положительный тест на коронавирус.

«Привет всем, я хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста на COVID-19 и у нас с Орианой положительный результат. К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет», — написал Дибала в своём Twitter.

Дибала стал третьим игроком «Ювентуса» с коронавирусом после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

Прежде уже появлялась информация, что Дибала заразился коронавирусом, но сам игрок её опроверг.

Ранее сообщалось, что в «Наполи» намерены возобновить тренировки 25 марта, несмотря на карантин в Италии.