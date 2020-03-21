В «Наполи» намерены возобновить тренировки 25 марта, несмотря на карантин в Италии
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.
21 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране могут ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусом.
По официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
Ранее сообщалось, что чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая.