В «Наполи» намерены возобновить тренировки 25 марта, несмотря на карантин в Италии

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Итальянский футбольный клуб «Наполи» планирует возобновить тренировочные занятия уже 25 марта, несмотря на введённый в стране карантин из-за пандемии коронавируса.
В «Наполи» намерены возобновить тренировки 25 марта, несмотря на карантин в Италии
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. 

21 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране могут ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусом. 

По официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая.

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