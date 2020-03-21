В «Наполи» намерены возобновить тренировки 25 марта, несмотря на карантин в Италии

Итальянский футбольный клуб «Наполи» планирует возобновить тренировочные занятия уже 25 марта, несмотря на введённый в стране карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля.

21 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране могут ввести новые ограничения на свободу передвижения граждан из-за ситуации с коронавирусом.

По официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая.