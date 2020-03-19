Чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая

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Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что национальное первенство планируется возобновить 3 мая.
Чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая
  • РИА Новости

«Мы начали работать над новым календарём, по которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдёт до 30 июня», — цитирует Гравину Football Italia

При этом он допустил, что некоторые матчи придётся провести в июле, поэтому чемпионат может завершиться 30 июля. По его словам, федерация обсуждает данный вариант развития событий с УЕФА и ФИФА.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 30 тыс. При этом скончались от болезни около 3 тыс.

Ранее сообщалось, что футболист «Сампдории» заявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.

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