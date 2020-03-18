Футболист «Сампдории» заявил о 15 случаях заболевания коронавирусом в клубе

Чешский полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто рассказал, сколько человек в клубной структуре заболели коронавирусом.

«Я был в прямом контакте с партнёрами по команде, которые сдали положительный тест на коронавирус. Сейчас в клубе уже 15 человек заразились коронавирусом, а могло быть намного больше. Я не могу быть уверен, что я здоров. Но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что у меня нет вируса. Но я ещё не знаю, пытаюсь не думать об этом. Всё, что я могу сделать, это следовать всем указаниям и оставаться в помещении», — приводит слова Янкто Football-Italia.

В настоящее время в Серии А официально известно о 12 футболистах с коронавирусом. Пятеро из них представляют «Сампдорию».

Ранее футболист «Ювентуса» Матюиди обратился к болельщикам после позитивного теста на коронавирус.