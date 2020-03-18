Футболист «Ювентуса» Матюиди обратился к болельщикам после позитивного теста на коронавирус

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о своём самочувствии.

«Я являюсь носителем вируса, однако не испытываю каких-либо симптомов. Я имею честь быть профессиональным футболистом и получать за счёт этого регулярную и превосходную медицинскую помощь. Если бы это было не так, то я бы, несомненно, никогда не узнал, что у меня COVID-19. Я сохраняю позитив, у меня хороший настрой, как и у моей семьи. Уверен, что мы вместе преодолеем этот вызов. Оставайтесь дисциплинированными и сплочёнными, чтобы иметь возможность вскоре обнять своих детей, родителей, братьев и сестёр», — написал Матюиди в Instagram.

Французский футболист стал вторым игроком «Ювентуса» после Даниэле Ругани, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее сообщалось, кто ещё в мире спорта заразился коронавирусом.