Футболист «Ювентуса» Матюиди обратился к болельщикам после позитивного теста на коронавирус

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о своём самочувствии.
Футболист «Ювентуса» Матюиди обратился к болельщикам после позитивного теста на коронавирус
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Я являюсь носителем вируса, однако не испытываю каких-либо симптомов. Я имею честь быть профессиональным футболистом и получать за счёт этого регулярную и превосходную медицинскую помощь. Если бы это было не так, то я бы, несомненно, никогда не узнал, что у меня COVID-19. Я сохраняю позитив, у меня хороший настрой, как и у моей семьи. Уверен, что мы вместе преодолеем этот вызов. Оставайтесь дисциплинированными и сплочёнными, чтобы иметь возможность вскоре обнять своих детей, родителей, братьев и сестёр», — написал Матюиди в Instagram.

Французский футболист стал вторым игроком «Ювентуса» после Даниэле Ругани, у которого был диагностирован коронавирус.

Ранее сообщалось, кто ещё в мире спорта заразился коронавирусом.

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