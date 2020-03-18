Чемпион мира по футболу, самый ценный игрок НБА и экс-президент «Реала»: кто ещё в мире спорта заразился коронавирусом

Четыре баскетболиста команды «Бруклин Нетс» сдали положительный тест на коронавирус, одним из них оказался двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант. Золотой призёр чемпионата мира по футболу Блез Матюиди оказался инфицирован и самоизолировался дома, а бывший президент «Реала» Лоренсо Санс попал в реанимацию с подозрением на COVID-19. О новых пострадавших от опасной болезни — в материале RT.

С каждым днём число заболевших коронавирусом атлетов и спортивных деятелей продолжает неуклонно расти. Двое из них скончались. При этом за последние несколько суток список инфицированных пополнили более десяти человек. В частности, положительный тест на COVID-19 сдали такие звёзды, как двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голдэн Стэйт Уорриорз», а ныне игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, золотой призёр первенства планеты по футболу, полузащитник сборной Франции Блез Матюиди, а также бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

Накануне в СМИ появилась информация, что среди инфицированных оказались четверо баскетболистов клуба НБА «Бруклин Нетс». По информации ESPN, все они сдали положительный тест на наличие инфекции в организме, причём лишь у одного из них присутствовали симптомы коронавируса. Изначально имена атлетов были неизвестны, но впоследствии появилась информация, что одним из них оказался Кевин Дюрант. Известный по выступлениям за «Оклахома-Сити» и «Голден Стэйт» лёгкий форвард перебрался в новую команду летом 2019 года, но пока не провёл за неё ни одного официального матча, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы ахиллова сухожилия. Это повреждение игрок получил в одной из встреч финальной серии сезона-2018/19 против «Торонто».

Дюрант имеет статус одного из лучших игроков лиги последних лет. За свою карьеру он дважды становился чемпионом НБА в составе «Уорриорз» и оба раза получал награду самому ценному игроку финальной серии. С точки зрения статистики одним из самых успешных для него стал сезон-2013/14, по ходу которого он собирал коллекцию из 32,0 очка, 7,4 подбора, 5,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. За это он заслуженно получил звание MVP регулярного сезона.

Таким образом, Дюрант пополнил список баскетболистов, оказавшихся в числе заражённых коронавирусом. Напомним, что первым был центровой «Юта Джаз» Руди Гобер, а впоследствии та же участь постигла его одноклубника Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда. Также сообщалось о наличии симптомов у Эммануэля Мудиая, но пока данная информация не нашла подтверждения.

Если в баскетболе пострадали единицы, то заразившихся в футболе уже десятки. По разным данным, около 20 человек оказались заражены коронавирусом, причём многие из них совсем недавно узнали, что инфицированы. В их числе оказался полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди. Как сообщили в клубе, спортсмен сдал положительный тест, после чего ему было рекомендовано изолироваться дома.

За свою карьеру Матюиди успел поиграть за «Труа» и «Сент-Этьен», но лучшие годы провёл в «Пари Сен-Жермен». Он защищал цвета столичного коллектива в период с 2011 по 2017 год и помог ему четырежды выиграть чемпионат и Кубок французской лиги, трижды взять Кубок Франции и пять раз отпраздновать успех в Суперкубке. При этом Блез регулярно вызывался в национальную команду, в составе которой взял серебро домашнего Евро в 2016-м и золото чемпионата мира 2018-го в России.

Таким образом, Матюиди стал вторым заражённым футболистом «Ювентуса» и присоединился к своему одноклубнику Даниэле Ругани. Что касается самого итальянца, то стало известно, что коронавирус также выявлен у его девушки. Об этом Микела Персико написала на своей странице в социальной сети Instagram. Инфицированная отметила, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов заболевания.

Но если в стане «старой синьоры» инфекция носит довольно локальный характер, то в «Сампдории» приобретает огромные масштабы. Сообщалось, что сразу у семи игроков были подозрения на коронавирус, в числе которых оказались Маноло Габбиадини, Альбин Экдаль, Фабио Депаоли, Мартен Торсби, Антонио Ла Гумина, Бартош Берешиньски и Омар Колли. Однако впоследствии гамбийский защитник сообщил, что повторный анализ не подтвердил опасения.

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Неладно всё и у «Фиорентины», где выявлены три случая заболевания. Как сообщила газета The Guardian, ему подверглись Херман Пеццелья, Душан Влахович и Патрик Кутроне. Аргентинец и серб пополнили состав «фиалок» в 2018 году, в то время как итальянец — в январе 2020-го. Экс-форвард «Милана» всего полгода пробыл в «Вулверхэмптоне», после чего отправился в аренду на родину.

Эпидемия бушует и в Испании, а одна из самых плачевных ситуаций сложилась в «Валенсии», в составе которой выступает Денис Черышев. По разным данным, инфекция выявлена у 35% футболистов и членов тренерского штаба «летучих мышей». На данный момент точно известны имена трёх заразившихся, которыми являются защитники Эсекьель Гарай, Хосе Гайя и Эльяким Мангаля. Что касается россиянина, то накануне он сдал тест, в результате которого станет известно о состоянии здоровья хавбека.

«Были сданы пробы, выявили тех игроков, которые заражены коронавирусом. Нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме. С Денисом всё нормально, он поддерживает форму самостоятельно», — цитирует ТАСС отца хавбека Дмитрия Черышева.

В карантин попал и форвард «Эльче» Жонатас. Бразильский футболист известен российским болельщикам по выступлениям за «Рубин», в составе которого провёл 31 матч и забил 13 мячей. Примечательно, что прошлым летом активно обсуждалось его предполагаемое возвращение в Россию, а среди возможных клубов для его перехода назывался ЦСКА. Однако в итоге контракт не был заключён, а спортсмен отправился в Испанию.

Кроме того, 17 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в составе хоккейной команды. Как сообщает TSN, инфицирован один из спортсменов «Оттава Сенаторз», в которой играют двое россиян — форвард Артём Анисимов и защитник Никита Зайцев. На данный момент имя инфицированного спортсмена неизвестно.

Не щадит коронавирус и функционеров из мира спорта. Как стало известно, накануне в реанимацию попал бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Он занимал пост директора королевского клуба в период с 1985 по 1995 год, после чего на протяжении пяти лет являлся президентом. Во время его правления «сливочные» дважды взяли Лигу чемпионов, но это не уберегло его от поражения на выборах. В 2000 году его сменил Флорентино Перес.

Последние несколько дней Санс плохо чувствовал себя из-за высокой температуры, а впоследствии был помещён в больницу. Несмотря на отсутствие результатов анализов, врачи уверены, что причиной его неудовлетворительного состояния стала коронавирусная инфекция COVID-19. Ситуация ухудшается тем, что 76-летний функционер находится в группе повышенного риска.

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В числе инфицированных оказался и вице-президент Олимпийского комитета Японии Козо Тасима. По информации Japan Times, он чувствует себя хорошо, несмотря на небольшой жар и симптомы пневмонии. Насколько известно, в последние недели он посетил США, Нидерланды и Северную Ирландию с деловым визитом. Стоит отметить, что на данный момент летние Игры 2020 года в Токио не перенесены на более поздний срок.

При этом не обошлось и без случаев летального исхода из-за коронавируса. Так, 15 марта в Испании скончался тренер детской команды «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсия. Как сообщает Marca, ранее он страдал от онкологического заболевания, что могло стать сопутствующим фактором. Ему был всего 21 год. Ещё одной жертвой эпидемии оказался иранский тренер Ахмад Тахери. Специалист руководил командами по футболу и мини-футболу. Четыре месяца назад он пережил операцию по удалению опухоли головного мозга, что негативно сказалось на его иммунитете.

Таким образом, за последние несколько дней ситуация с заражением коронавирусом в мировом спорте значительно ухудшилась, а количество официально инфицированных превысило отметку в 20 человек. В их число вошли главные тренеры футбольных «Арсенала» и «Фламенго» Микель Артета и Жорже Жезус соответственно, а также наставник хоккейного «Биля» Антти Торманен. Положительные тесты сдали футболисты Каллум Хадсон-Одои, Сук Хюн-Джун, Фабиан Нюрнбергер и Маттиа Дзакканьи, велогонщики Дмитрий Страхов, Игорь Боев, Фернандо Гавирия и Максимилиано Ричезе, баскетболист «Реала» Трей Томпкинс и чемпион мира по кайтсёрфингу Пётр Тюшкевич. Также заразился рекордсмен Малайзии в метании молота Джеки Вонг, а теннисист Бернард Томич самоизолировался, заподозрив у себя симптомы коронавируса. При этом официального подтверждения он пока не получил.