«Все понимали, что придётся чем-то пожертвовать»: УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу на 2021 год

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу с 2020-го на 2021 год. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля в тех же городах и странах. Президент организации Александер Чеферин признался, что такой шаг повлечёт за собой серьёзные финансовые издержки, но при этом подчеркнул, что другого выбора в данной ситуации не было. При этом болельщики, заранее купившие билеты на игры турнира, смогут вернуть свои деньги в полном объёме.

«Такое празднование 60-летия турнира нас не устраивает»

Во вторник, 17 марта, состоялась экстренная видеоконференция УЕФА с участием представителей всех членов европейских футбольных ассоциаций, на которой было принято окончательное решение о судьбе чемпионата Европы — 2020, а также других крупных турниров под эгидой организации.

Впрочем, уже за несколько дней до её начала практически никто не сомневался в том, что первенство континента будет перенесено на год. Первой об этом решении сообщила 17 марта Норвежская федерация футбола. В социальных сетях организации написали, что Евро пройдёт через год, и даже обнародовали конкретные даты. А чуть позже эту информацию подтвердили в сборной России по футболу.

«Евро-2020 перенесён на лето 2021 года. Друзья! Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернётся», — гласит пост в официальном аккаунте национальной команды.

Позднее на сайте УЕФА появилось коммюнике, в котором данная информация подтвердилась. В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что не могли принять иного решения, хотя оно и повлечёт за собой серьёзные финансовые издержки.

«Футбол воздействует на общество мощно и воодушевляюще. Мысль о проведении общеевропейского праздника футбола на пустых стадионах с опустевшими фан-зонами, пока люди по всему континенту сидят по домам в изоляции, совсем не радует. Такое празднование 60-летия турнира нас не устраивает», — подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

При этом он заявил, что те болельщики, которые заранее забронировали билеты на матчи первенства континента, но не смогут их посетить в следующем году, получат потраченные деньги обратно в полном объёме.

Что касается остальных соревнований, то в союзе отметили, что все турниры под эгидой УЕФА будут отложены «до дальнейшего уведомления». При этом создана рабочая группа с представителями лиг и клубов для изучения способов решения проблемы с календарём.

«У нас руководящая роль в виде спорта, которым живёт и дышит великое множество людей и который вынужден затаиться перед лицом незримого и стремительного противника. Именно в такие времена футбольное сообщество должно проявлять особую ответственность, единство, солидарность и альтруизм», — добавил Чеферин.

Функционер заявил, что здоровье болельщиков, персонала и футболистов стоит для организации на первом месте.

«В этой связи УЕФА предложил ряд вариантов по обеспечению безопасного завершения соревнований в этом сезоне, и я горжусь реакцией своих коллег по европейскому футболу. Был настоящий дух сотрудничества, и все понимали, что ради наилучшего результата каждому придётся чем-то пожертвовать», — сказал Чеферин.

Между тем президент организации предположил, что стыковые матчи Евро-2020, а также товарищеские встречи, запланированные на март, состоятся в начале июня.

Затронули переносы и Кубок Америки, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля в Аргентине и Колумбии. Он также состоится в следующем году. В связи со сложившейся ситуацией Клубный чемпионат мира с лета 2021-го был отложен на неопределённый срок, об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

«Я также хотел бы поблагодарить Алехандро Домингеса и КОНМЕБОЛ, которые согласились перенести Кубок Америки, чтобы соблюсти рекомендации международных организаций здравоохранения по принятию чрезвычайных мер, а также в связи с переносом Евро-2020. Это означает, что трудности с доступностью игроков, которые могут испытать клубы и лиги в Европе, будут сведены к минимуму. Данные совместные усилия и особенно это скоординированное и ответственное решение высоко ценятся всем европейским футбольным сообществом», — отметил Чеферин.

Финал Лиги чемпионов в конце июня и отмена всех соревнований в России до 10 апреля

А вот конкретных дат проведения еврокубковых турниров президент УЕФА не назвал, но, по информации СМИ, финал Лиги чемпионов вместо 30 мая состоится 27 июня, а решающий поединок Лиги Европы — 24-го числа того же месяца. В УЕФА якобы рассчитывают, что национальные ассоциации успеют доиграть чемпионаты стран до конца июня.

При этом не совсем понятная ситуация складывается с контрактами футболистов в клубах, многие из которых истекают как раз в конце июня. Также сообщается, что ФИФА намерена сместить сроки летнего трансферного окна.

Между тем РФС отменил соревнования под своей эгидой до 10 апреля.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (COVID-19) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые / проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — говорится в сообщении союза.

Не состоится и мартовский сбор отечественной команды вместе с двумя товарищескими матчами против Молдавии и Швеции. По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, все мероприятия и матчи, которые должны были проходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменены.