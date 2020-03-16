Приветствие тренеров локтями и баннеры на тему коронавируса: что обсуждали в 22-м туре РПЛ

Семья главного тренера «Зенита» Сергея Семака самоизолировалась из-за угрозы коронавируса, а Александр Кокорин выступил за приостановку чемпионата России по футболу. Болельщики сразу нескольких команд обыграли тему коронавируса в своих растяжках. На трибунах в Туле вывесили баннер в поддержку Валентины Терешковой, а Валерий Карпин и Юрий Сёмин поприветствовали друг друга локтями. О главных событиях 22-го тура РПЛ — в материале RT.

Жена и дети Семака ушли на карантин из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире становится всё серьёзнее. О положительных тестах на инфекцию рассказали ряд спортсменов высокого уровня и другие известные люди. Анна Семак, супруга наставника «Зенита» Сергея Семака, решила не дожидаться неприятностей и по собственной инициативе ушла на карантин вместе с детьми. По её словам, это было согласовано с мужем. Анна Семак планирует находиться в добровольной изоляции столько времени, сколько потребуется.

«Я не могу рисковать здоровьем семьи. Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки», — написала жена футбольного специалиста в Instagram.

Мнения футболистов о целесообразности приостановки РПЛ разделились

В то время как многие страны Европы приостановили футбольные чемпионаты, розыгрыш РПЛ продолжался на выходных. Например, родной клуб Семака ЦСКА сыграл в Москве с «Уфой», в которой специалист дебютировал как тренер, при совсем небольшой аудитории. «Зенит» же не стал отказывать болельщикам в проходе на игру против «Урала».

Посетителям «Газпром Арены» при этом выборочно измеряли температуру. И в Москве, и в Питере персонал стадионов облачился в респираторные маски. Сами футболисты РПЛ между тем имеют диаметрально противоположные мнения о проблеме. Так, немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес слегка возмутился, что Россия не берёт пример с европейских лиг и не прекращает игры на фоне угрожающей миру опасности. С ним солидарен форвард «Сочи» Александр Кокорин.

«Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще нужно смотреть на то, что происходит. В мире одно, а у нас — другое. Стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия», — подчеркнул он.

В свою очередь, нападающий «Краснодара» Ари выступил против остановки первенства. Бразилец с российским паспортом признался, что не знает всех деталей, но хочет играть в футбол.

И всё же участники РПЛ не игнорируют рекомендации медиков. Игроки московского «Спартака» прибыли на стадион «Оренбурга» в респираторных масках. А наставники «Ростова» и «Локо» Валерий Карпин и Юрий Сёмин перед матчем на левом берегу Дона поздоровались локтями.

Традиционное рукопожатие в текущей ситуации считается слишком рискованным. Поэтому тренеры нашли актуальную альтернативу. Причём Карпин предусмотрительно надел перчатки. То ли ему было слишком холодно, то ли так он хотел уберечься от микробов.

Тему коронавируса активно эксплуатировали в своём творчестве фанаты. Почитатели ЦСКА во время матча с «Уфой» развернули баннер с надписью: «Этот вирус во мне, я его переносчик». Фраза является отсылкой к песне «Вирус» группы «25/17».

Болельщики «Зенита» пошли ещё дальше. Они неоднократно скандировали: «Мы все умрём!» А на вираже ультрас появилась растяжка со словами «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём»: питерцы обратились к ретросцене и обыграли творчество группы «Сплин».

В Туле фаны «Арсенала» поддержали первую женщину-космонавта Валентину Терешкову полотнищем с надписью: «Валя, ты просто космос». На минувшей неделе депутат Госдумы выступила с предложением внести в Конституцию поправку об отмене ограничения на количество президентских сроков для действующего главы государства. Как выяснилось позднее, организаторами акции выступили члены молодёжной ячейки Общероссийского народного фронта.

Кверквелия и Карпов лишились красных карточек

По традиции обращали на себя внимание в 22-м туре судьи. Встречу «Сочи» и «Краснодара», прошедшую при пустых трибунах, пришлось прервать на 70-й минуте из-за поломки гарнитуры у арбитра Сергея Иванова. Замена средства связи заняла у него ещё примерно две минуты.

А Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес довольно редкий вердикт — аннулировал красные карточки защитника Соломона Кверквелии из «Локо» и его коллеги по амплуа Вадима Карпова из ЦСКА. После рассмотрения спорных эпизодов соответствующие документы, согласно дисциплинарному регламенту, были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Оттуда пришло заключение, что игроков удалили с поля неправомерно.

«Динамо» назвало звезду в честь Хомича

Московское «Динамо» вспоминало своего легендарного вратаря Алексея Хомича, который блистал в воротах в послевоенные годы и за свою прыгучесть заработал от журналистов и болельщиков прозвище Тигр. В субботу, 14 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения прославленного футболиста, который после окончания карьеры получил широкую известность ещё и как первоклассный спортивный фотограф.

Динамовцы объявили о появлении звезды с именем Хомича. Всего же клуб задумал открыть созвездие из 11 звёзд — по числу игроков в стартовом составе. Его уже зарегистрировали в «Международном каталоге небесных тел». По форме оно будет напоминать букву «Д».