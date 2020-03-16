Приветствие тренеров локтями и баннеры на тему коронавируса: что обсуждали в 22-м туре РПЛ
- Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин и главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
Жена и дети Семака ушли на карантин из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса в мире становится всё серьёзнее. О положительных тестах на инфекцию рассказали ряд спортсменов высокого уровня и другие известные люди. Анна Семак, супруга наставника «Зенита» Сергея Семака, решила не дожидаться неприятностей и по собственной инициативе ушла на карантин вместе с детьми. По её словам, это было согласовано с мужем. Анна Семак планирует находиться в добровольной изоляции столько времени, сколько потребуется.
«Я не могу рисковать здоровьем семьи. Ситуация напоминает книгу «Декамерон» Джованни Боккаччо. Буду готовить, обниматься с детьми и смотреть фильмы о важных вещах. В последнее время я смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, изучая историю Африки», — написала жена футбольного специалиста в Instagram.
Мнения футболистов о целесообразности приостановки РПЛ разделились
В то время как многие страны Европы приостановили футбольные чемпионаты, розыгрыш РПЛ продолжался на выходных. Например, родной клуб Семака ЦСКА сыграл в Москве с «Уфой», в которой специалист дебютировал как тренер, при совсем небольшой аудитории. «Зенит» же не стал отказывать болельщикам в проходе на игру против «Урала».
Посетителям «Газпром Арены» при этом выборочно измеряли температуру. И в Москве, и в Питере персонал стадионов облачился в респираторные маски. Сами футболисты РПЛ между тем имеют диаметрально противоположные мнения о проблеме. Так, немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес слегка возмутился, что Россия не берёт пример с европейских лиг и не прекращает игры на фоне угрожающей миру опасности. С ним солидарен форвард «Сочи» Александр Кокорин.
«Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще нужно смотреть на то, что происходит. В мире одно, а у нас — другое. Стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия», — подчеркнул он.
В свою очередь, нападающий «Краснодара» Ари выступил против остановки первенства. Бразилец с российским паспортом признался, что не знает всех деталей, но хочет играть в футбол.
И всё же участники РПЛ не игнорируют рекомендации медиков. Игроки московского «Спартака» прибыли на стадион «Оренбурга» в респираторных масках. А наставники «Ростова» и «Локо» Валерий Карпин и Юрий Сёмин перед матчем на левом берегу Дона поздоровались локтями.
Традиционное рукопожатие в текущей ситуации считается слишком рискованным. Поэтому тренеры нашли актуальную альтернативу. Причём Карпин предусмотрительно надел перчатки. То ли ему было слишком холодно, то ли так он хотел уберечься от микробов.
❌🤝🏻 Время безопасных приветствий.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
Юрий Павлович и Валерий Георгиевич поддерживают!#МАТЧПРЕМЬЕР#РостовЛокоpic.twitter.com/WBXq5XXnUb
Тему коронавируса активно эксплуатировали в своём творчестве фанаты. Почитатели ЦСКА во время матча с «Уфой» развернули баннер с надписью: «Этот вирус во мне, я его переносчик». Фраза является отсылкой к песне «Вирус» группы «25/17».
Болельщики «Зенита» пошли ещё дальше. Они неоднократно скандировали: «Мы все умрём!» А на вираже ультрас появилась растяжка со словами «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём»: питерцы обратились к ретросцене и обыграли творчество группы «Сплин».
В Туле фаны «Арсенала» поддержали первую женщину-космонавта Валентину Терешкову полотнищем с надписью: «Валя, ты просто космос». На минувшей неделе депутат Госдумы выступила с предложением внести в Конституцию поправку об отмене ограничения на количество президентских сроков для действующего главы государства. Как выяснилось позднее, организаторами акции выступили члены молодёжной ячейки Общероссийского народного фронта.
Кверквелия и Карпов лишились красных карточек
По традиции обращали на себя внимание в 22-м туре судьи. Встречу «Сочи» и «Краснодара», прошедшую при пустых трибунах, пришлось прервать на 70-й минуте из-за поломки гарнитуры у арбитра Сергея Иванова. Замена средства связи заняла у него ещё примерно две минуты.
А Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес довольно редкий вердикт — аннулировал красные карточки защитника Соломона Кверквелии из «Локо» и его коллеги по амплуа Вадима Карпова из ЦСКА. После рассмотрения спорных эпизодов соответствующие документы, согласно дисциплинарному регламенту, были направлены в экспертно-судейскую комиссию. Оттуда пришло заключение, что игроков удалили с поля неправомерно.
«Динамо» назвало звезду в честь Хомича
Московское «Динамо» вспоминало своего легендарного вратаря Алексея Хомича, который блистал в воротах в послевоенные годы и за свою прыгучесть заработал от журналистов и болельщиков прозвище Тигр. В субботу, 14 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения прославленного футболиста, который после окончания карьеры получил широкую известность ещё и как первоклассный спортивный фотограф.
Динамовцы объявили о появлении звезды с именем Хомича. Всего же клуб задумал открыть созвездие из 11 звёзд — по числу игроков в стартовом составе. Его уже зарегистрировали в «Международном каталоге небесных тел». По форме оно будет напоминать букву «Д».