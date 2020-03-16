Источник: Шюррле находится в Германии, по возвращении в Россию его ждёт карантин

Футболист московского «Спартака» Андре Шюррле не сумеет вернуться в расположение клуба раньше апреля из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, немецкий вингер продолжает восстановление после травмы на родине.

Германия сейчас находится в списке стран, по возвращении откуда необходим двухнедельный карантин. В связи с этим футболист не сможет начать тренировки с командой раньше апреля.

Шюррле был арендован «Спартаком» у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20 с правом выкупа. За московский клуб футболист успел провести 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

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