Мостовой сравнил наставника «Спартака» Тедеско с юношей, на которого свалились слава и деньги

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подверг критике главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который получил жёлтую карточку во время гостевой встречи с «Оренбургом» в РПЛ (3:1).
Мостовой сравнил наставника «Спартака» Тедеско с юношей, на которого свалились слава и деньги
  • globallookpress.com

По мнению ветерана красно-белых, наставник ведёт себя неподобающим образом.

«О поведении на бровке этого специалиста я говорил ещё с первого его матча в России. Ощущение, будто Тедеско ведёт себя как юноша, на которого свалились слава и деньги. Это не совсем спортивное поведение. Кому-то нравится, что он такой заводной, бегает и кричит, но такое поведение и отличает человека, который никогда не играл в футбол на серьёзном уровне. Нам-то что бегать, мы своё уже отбегали», — приводит слова Мостового rusfootball.info.

Ранее сообщалось, что наставник «Рубина» Слуцкий высказался о вероятности приостановки РПЛ из-за коронавируса.

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