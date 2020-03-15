Наставник «Рубина» Слуцкий высказался о вероятности приостановки РПЛ из-за коронавируса

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после победного матча с «Арсеналом» в Туле высказал своё мнение о возможной приостановке чемпионата России по футболу из-за коронавируса.

«У меня много друзей в Англии и Голландии. Я каждый день получаю огромное количество сообщений и звонков. Я понимаю, что ситуация серьёзная. Мы готовы будем к любому решению. Есть компетентные люди, которые примут решение. Мы будем обязаны ему подчиниться», — приводит слова специалиста «Бизнес Online».

Слуцкий также назвал ужасом матч хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» при пустых трибунах в плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Урал» извинился перед болельщиками за матч с «Зенитом».