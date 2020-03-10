Депутат «Единой России» выступила за обнуление президентских сроков

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Депутат «Единой России» Валентина Терешкова выступила за обнуление президентских сроков после принятия поправок к Конституции.
Депутат «Единой России» выступила за обнуление президентских сроков
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — сказала она, призвав других депутатов поддержать её идею.

Соответствующее заявление она сделала на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Как уточняет агентство, вместе с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что соответствующую поправку необходимо обсудить с президентом России Владимиром Путиным.

В январе Путин заявил, что практика неограниченного пребывания у власти, которая была свойственна позднесоветскому периоду, не может решить задачу трансформации власти и стабильности страны.

Позднее он сказал, что ограничение числа президентских сроков сможет гарантировать России сменяемость власти в стране.

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