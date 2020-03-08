Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков сможет гарантировать России сменяемость власти в стране, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для проекта «Пролетая над бездной», фрагмент которого был показан на «Россия 1».

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент», — рассказал Путин.

Он добавил, что «ничего необычного здесь нет», так как во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента.

«На Западе, в тех же Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество раз можно было избираться. Но всё-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, всё-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал президент.

Он добавил, что «много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать», например, придать Госсовету дополнительные функции.

«Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что не хочет и не будет для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая станет для неё «неприемлема или губительна».

В январе Путин заявил, что практика неограниченного пребывания у власти, которая была свойственна позднесоветскому периоду, не может решить задачу трансформации власти и стабильности страны.

Также конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции глава государства допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков.