Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию России.

«Что касается Конституции, это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества, но я всё-таки считаю, что нам принимать новую Конституцию не следует», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что первая глава, по его мнению, является неприкосновенной.

«Всё остальное, в принципе, так или иначе менять можно», — отметил президент.

При этом он добавил, что всё это можно делать после хорошей подготовки, дискуссии в обществе, очень аккуратно.

«Что касается прежних изменений, они, как мне известно, были только связаны с количественным сроком. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков, — отменить оговорку «подряд», — высказал мнение Путин.

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