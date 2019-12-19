Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить
«Что касается Конституции, это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества, но я всё-таки считаю, что нам принимать новую Конституцию не следует», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что первая глава, по его мнению, является неприкосновенной.
«Всё остальное, в принципе, так или иначе менять можно», — отметил президент.
При этом он добавил, что всё это можно делать после хорошей подготовки, дискуссии в обществе, очень аккуратно.
«Что касается прежних изменений, они, как мне известно, были только связаны с количественным сроком. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков, — отменить оговорку «подряд», — высказал мнение Путин.