Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию России.
Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

    «Что касается Конституции, это живой инструмент. Он должен соответствовать уровню развития общества, но я всё-таки считаю, что нам принимать новую Конституцию не следует», — сказал Путин.

    Он подчеркнул, что первая глава, по его мнению, является неприкосновенной.

    «Всё остальное, в принципе, так или иначе менять можно», — отметил президент.

    При этом он добавил, что всё это можно делать после хорошей подготовки, дискуссии в обществе, очень аккуратно.

    «Что касается прежних изменений, они, как мне известно, были только связаны с количественным сроком. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков, — отменить оговорку «подряд», — высказал мнение Путин.

    RT ведёт прямую трансляцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить