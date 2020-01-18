Путин высказался против практики неограниченного пребывания у власти

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Президент России Владимир Путин заявил, что практика неограниченного пребывания у власти, которая была свойственна позднесоветскому периоду, не может решить задачу трансформации власти и стабильности страны.
Путин высказался против практики неограниченного пребывания у власти
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Это тему президент затронул во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

«Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил своё понимание того, что срок пребывания руководителя государства у власти ассоциируется у многих людей со стабильностью.

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков. 

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