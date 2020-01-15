Путин высказался о количестве президентских сроков

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.
Путин высказался о количестве президентских сроков
  • РИА Новости

«Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — сказал Путин.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею ограничить число сроков президента России в Конституции.

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков. 

При этом он призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок, и не спешить с этим вопросом.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить