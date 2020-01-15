Путин высказался о количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, высказался о количестве президентских сроков.

«Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — сказал Путин.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею ограничить число сроков президента России в Конституции.

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков.

При этом он призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок, и не спешить с этим вопросом.

RT ведёт прямую трансляцию.