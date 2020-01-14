Кудрин оценил идею ограничить число сроков президента в Конституции

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею ограничить число сроков президента России в Конституции.

«Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера», — сказал Кудрин в интервью РИА Новости.

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков.

При этом он призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок, и не спешить с этим вопросом.