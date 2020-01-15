Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Как отмечал глава государства ранее, в ежегодном обращении будет затронута тема борьбы с бедностью и повышения доходов населения. Заметим, что, согласно Конституции, в послании президента Федеральному собранию обозначаются основные направления внутренней и внешней политики государства. RT ведёт текстовую трансляцию.