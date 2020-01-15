Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
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15 января 2020
Кроме того, глава государства в интервью ТАСС рассказал о том, что уделит особое внимание теме повышения доходов россиян в своём послании Федеральному собранию.
«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — заявил Владимир Путин.
Подробнее — в материале RT.
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Вернёмся в наши дни. 13 января Владимир Путин провёл одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию.
В нём участвовали глава администрации президента Антон Вайно, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко, первый зампред правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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«Даже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — подчёркивал Путин.
Значительная часть того выступления касалась темы укрепления обороноспособности страны. Впервые публике были продемонстрированы новейшие виды вооружения — о комплексы «Пересвет» и «Сармат», крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон».
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Заметим, что рекорд по продолжительности выступления — 1 час 58 минут — был установлен в 2018 году, когда Владимир Путин также произносил речь в Центральном манеже.
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В 2019 году Владимир Путин выступал перед собравшимися в Гостином Дворе на протяжении 1 часа 27 минут.
Основные тезисы послания — в видеоролике RT.
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Владимир Путин в 16-й раз выступит с обращением к парламенту. Впервые с посланием Федеральному собранию в 1994 году выступил Борис Ельцин. Он ещё пять раз произносил речь перед парламентариями на тему основных направлений развития государства.
Четырежды подобными выступлениями отметился и действующий премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Добрый день, уважаемые читатели RT! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию ежегодного послания президента России Федеральному собранию.
Владимир Путин выступит с речью в Центральном манеже.