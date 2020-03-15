Карпин и Сёмин отказались от рукопожатия перед матчем «Ростов» — «Локомотив»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин не стали жать друг другу руки перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин и Сёмин отказались от рукопожатия перед матчем «Ростов» — «Локомотив»
  • РИА Новости

Сёмин и Карпин поприветствовали друг друга перед игрой, соприкоснувшись локтями.

До этого в чемпионате Англии по футболу отказались от рукопожатий из-за распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее сообщалось, что академия «Локомотива» рассматривает приостановку работы из-за коронавируса.

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