Карпин и Сёмин отказались от рукопожатия перед матчем «Ростов» — «Локомотив»
- РИА Новости
Сёмин и Карпин поприветствовали друг друга перед игрой, соприкоснувшись локтями.
До этого в чемпионате Англии по футболу отказались от рукопожатий из-за распространения коронавируса.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что академия «Локомотива» рассматривает приостановку работы из-за коронавируса.
❌🤝🏻 Время безопасных приветствий.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
Юрий Павлович и Валерий Георгиевич поддерживают!#МАТЧПРЕМЬЕР#РостовЛокоpic.twitter.com/WBXq5XXnUb