Карпин и Сёмин отказались от рукопожатия перед матчем «Ростов» — «Локомотив»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин не стали жать друг другу руки перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости