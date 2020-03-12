Семак прокомментировал ситуацию с допуском фанатов на стадион из-за коронавируса

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своим мнением относительно ситуации с допуском болельщиков на стадионы в связи с эпидемией коронавируса.
Семак прокомментировал ситуацию с допуском фанатов на стадион из-за коронавируса
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Случился форс-мажор. Мы живём в большом мире, и футбол только его часть. Страны, которые заблаговременно принимают меры, страдают меньше. Нужно делать максимум возможного, но в решениях должен быть здравый смысл», — цитирует Семака РИА Новости.

По словам специалиста, на данный момент руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) не предоставило чёткой рекомендации относительно посещения болельщиками матчей турнира. При этом он добавил, что в некоторых регионах уже были приняты решения об ограничении доступа фанатов на стадионы.

«В Петербурге пока их (решений. — RT) не было, но мы готовы им подчиниться. С сожалением, потому что понимаем, что футбол без зрителей не такой зрелищный», — заключил Семак.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился своим мнением о проведении матчей без болельщиков из-за коронавируса.

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