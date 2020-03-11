Гендиректор «Тамбова» считает, что матчи РПЛ должны играться при пустых трибунах

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился своим мнением о проведении матчей без болельщиков из-за коронавируса.

«Лично я считаю, что нужно проводить чемпионат при пустых трибунах. Чтобы защитить всех по максимуму. Иначе будет неправильно, если кто-то сможет присутствовать на матчах, а кто-то нет», — цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».

При этом гендиректор «Тамбова» заявил, что не получал никаких указаний от представителей власти о проведении матчей без зрителей.

Ранее сообщалось, что «Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков.