«Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков

Все домашние матчи «Урала» в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца апреля пройдут при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все матчи чемпионата России по футболу до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр с «Рубином», «Тамбовом» и московским «Динамо». Послаблений владельцам абонементов делаться не будет», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Министерства спорта Свердловской области.

10 марта на территории региона был введён запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федун и Прядкин встретятся для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы.