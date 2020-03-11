«Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков

Короткая ссылка
Все домашние матчи «Урала» в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца апреля пройдут при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
«Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков
  • РИА Новости

«Все матчи чемпионата России по футболу до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр с «Рубином», «Тамбовом» и московским «Динамо». Послаблений владельцам абонементов делаться не будет», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Министерства спорта Свердловской области.

10 марта на территории региона был введён запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федун и Прядкин встретятся для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить