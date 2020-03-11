«Урал» до конца апреля будет проводить домашние матчи без болельщиков
- РИА Новости
«Все матчи чемпионата России по футболу до конца апреля пройдут без зрителей. Это касается игр с «Рубином», «Тамбовом» и московским «Динамо». Послаблений владельцам абонементов делаться не будет», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Министерства спорта Свердловской области.
10 марта на территории региона был введён запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что Федун и Прядкин встретятся для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы.