Федун и Прядкин встретятся для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы
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- РИА Новости
«Я пока ничего не знаю. У меня завтра будет встреча с Прядкиным и по этому вопросу, и у меня будет информация», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».
10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 5 тыс. человек. Данные ограничения будут действовать до 10 апреля.
Ранее сообщалось, что матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса.