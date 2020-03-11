Федун и Прядкин встретятся для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун проведёт рабочую встречу с президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергеем Прядкиным для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы после введения в Москве ограничений на посещение массовых мероприятий.
Федун и Прядкин встретятся для обсуждения пропуска болельщиков на стадионы
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Я пока ничего не знаю. У меня завтра будет встреча с Прядкиным и по этому вопросу, и у меня будет информация», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 5 тыс. человек. Данные ограничения будут действовать до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА в Евролиге и ещё две игры перенесены из-за коронавируса.

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